El chantre Pedro López, de El Perdigón, a través de la bibliografía en el 500 aniversario de su fallecimiento

El protagonista de estas líneas, Pedro López de Peralta, es un personaje de enorme relevancia patrimonial, especialmente para el lugar donde está enterrado —y también donde nació—, si bien su dimensión constructiva irradia valor a toda la Tierra del Vino e incluso a la propia provincia de Zamora. Protagonista, a su manera, de uno de los periodos más trascendentales de la historia de España —la segunda mitad del siglo XIV y el primer cuarto del XVI—, su legado se plasma en un perfecto equilibrio entre lo gótico y lo renacentista. No conocemos la fecha exacta de su nacimiento, aunque bien podría situarse en la década de los cincuenta del referido siglo XIV; sí disponemos, en cambio, de la de su fallecimiento: el pasado día 11 de este mes se cumplió el quinientos aniversario de su óbito. Sirva, por esta razón, este modesto trabajo como recuerdo y homenaje.

A la izquierda, sepulcro de Pedro López. En el centro, casa palacio e iglesia de San Félix. Sobre estas líneas, la capilla.

Sabemos poco de sus orígenes, aunque parece evidente que al patrimonio que fue acumulando en vida —hasta constituir un mayorazgo en testamento fechado en Salamanca el 14 de junio de 1515, en favor de su primogénito Francisco López—, integrado por en torno a 63 propiedades (casas, tierras, herrenales, prados, eras, huertos o viñas), habría que añadir el patrimonio recibido por herencia familiar.

El Perdigón, como todos los pueblos de la Tierra del Vino, tiene su origen en las repoblaciones de los siglos X y XI, encontrándose un primer documento —una compraventa— fechado en 1212, lo que probaría la existencia de un posible núcleo urbano. Si a ello añadimos el segundo apellido, Peralta, precedido de la preposición "de", cabe conjeturar que al menos sus ancestros maternos pudieron ser repobladores de origen navarro, con tiempo suficiente para asentarse y acumular algunas propiedades. Sus progenitores, así como Diego, su segundo hijo —también chantre y canónigo de la catedral de Zamora—, están enterrados en su capilla mortuoria.

Chantre de la catedral de Zamora —una de las cuatro dignidades de la seo, junto con el deán, el arcipreste y el arcediano—, además de ostentar una canonjía que le proporcionaba voto en el cabildo catedralicio, ejercía tales cargos, al menos, desde 1494. Un ejemplo de su importancia en la catedral y en la ciudad de Zamora lo encontramos en el acta notarial de la "Exposición al pueblo del cuerpo de San Ildefonso…", celebrada el 28 de septiembre de 1517, acto en el que no pudo estar presente, aunque sí estuvo representado por "el reverendo señor Juan Romero, maestre escuela y canónigo de la catedral de Zamora".

El 14 de junio de 1515 otorga testamento en Salamanca, creando un mayorazgo en favor de su hijo primogénito, casado con Juana Romero de Mella, sobrina nieta del cardenal Juan de Mella. A su segundo hijo, Diego —como ya se ha indicado—, lo orienta hacia la misma carrera eclesiástica que él mismo siguió: canónigo, chantre y párroco de El Perdigón. Por último, su hija María López casa con García Docampo, "vecino y regidor, que soy, de Zamora".

Respecto al epitafio que aparece en su sepulcro, conviene hacer algunas observaciones: "Esta sepultura es del reverendo señor don Pedro López, Chantre e canoniëo en la iglesia de Ç(amora), capellán de los muy catholicos et christianisimos rey don Fernando e reyna doña Y(sabel que) ganaron el reino de Granada et limosnero del serenísimo príncipe don Juan su hijo de gloriosa memoria…". Efectivamente, el chantre no solo fue limosnero del príncipe, sino también capellán, y ambas funciones las desempeñó, al menos, desde 1495 hasta el 4 de octubre de 1497, fecha del fallecimiento del príncipe en Salamanca. Tras la disolución de la cámara real fueron despedidos muchos de sus servidores, pero no don Pedro, que pasó a ser capellán de los Reyes Católicos, con una asignación anual de 8.000 maravedíes. Todo ello prueba su notable relevancia en la corte.

Y surge entonces la gran pregunta: ¿de dónde procede el vínculo de don Pedro con la casa real? A día de hoy no lo sabemos con exactitud, pero más allá de sus relaciones con determinados docentes de la Universidad de Salamanca, cabe apuntar un nombre: el toresano fray Diego de Deza y Tavera. Preceptor y tutor del príncipe Juan, ocupó la sede episcopal de Zamora en 1494, antes de la de Salamanca, y siendo el chantre Pedro López de Peralta el hombre fuerte de la diócesis zamorana, bien pudo llevárselo consigo a la corte.

A continuación, se relacionan algunas de las obras bibliográficas necesarias para glosar la importancia histórica y constructiva de don Pedro López de Peralta.

Erro e Irigoyen, C. (1988): Antigüedades de El Perdigón. Revista Zamora Ilustrada. Segunda edición. Diputación Provincial. Zamora, tomo III, número 16, pp. 123-124.

Artículo en el que se referencia la capilla del chantre como dedicada a Nuestra Madre de las Angustias, comparándola con la que "parece construida de El Cardenal… pues arcos, bóvedas y molduras son exactamente iguales a las de la referida del Cardenal Mella".

Fernández Duro, C. (1891): Colección bibliográfica-biográfica de noticias referentes a la provincia de Zamora o materiales para su historia. Madrid, pp. varias.

Don Cesáreo hace varias referencias a las construcciones encargadas por el chantre e incluso atribuye el retablo a Fernando Gallego (p. 406), lo que no parece cierto, siendo más cercana su autoría a Juan Rodríguez de Solís, como pone de manifiesto Nieto González.

Fernández-Prieto Domínguez y Losada, E. (1953): López Cabeza de Vaca. Nobleza de Zamora (Genealogía y Heráldica, tomo VI). Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Jerónimo Zurita. Madrid, pp. 751-754.

En esta monumental obra, de alrededor de mil páginas, don Enrique deja perfectamente establecido el origen de los vizcondes, partiendo de don Pedro López de Peralta hasta llegar a la fecha de esta publicación.

Ferrero Gutiérrez, J. (2014): El Perdigón, el pueblo, el chantre y los vizcondes. Edición del autor. Zamora.

Libro esencial para obtener una visión precisa de lo que anuncia su título. A la minuciosidad investigadora del queridísimo Pepe, durante sus responsabilidades pastorales —"…había que hacer otro trabajo de investigación histórica sobre El Perdigón… me pareció que había base para un volumen muy interesante, que los feligreses necesitaban conocer para aumentar la autoestima y el aprecio de esta tierra que los había visto nacer"—. Al ingente trabajo de búsqueda histórica hay que añadir el esfuerzo económico personal que supuso su edición.

De la presentación pública del libro en la iglesia parroquial de El Perdigón dio buena cuenta La Opinión-El Correo de Zamora en su edición del 30 de octubre de 2014.

García Álvarez, P. y López Alonso, R. M. (1991): Inventario del archivo del vizconde de Garcigrande. Instituto de Estudios Zamoranos "Florián de Ocampo" (CSIC). Zamora.

Esta obra es consecuencia de la catalogación de los fondos de la Diputación Provincial tras la compra efectuada el 11 de mayo de 1983, en la que Miguel Ángel Mateos Rodríguez, presidente del IEZ, tuvo un papel fundamental. Como es lógico, las referencias al chantre son cuantiosas, debido a las ingentes propiedades recogidas en el mayorazgo creado en 1515.

Gómez Moreno, M. (1927): El Perdigón. Catálogo monumental de la provincia de Zamora. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Editorial Nebrija. León, 1980, pp. 321-324.

Referencia generalista sobre la iglesia y la capilla, con especial mención al sepulcro, el retablo y la reja. No se hace alusión alguna a la casa-palacio.

González Arce, J. D. (2016): La casa y corte del príncipe don Juan (1478-1497). Economía y etiqueta en el palacio del hijo de los Reyes Católicos. Sociedad Española de Estudios Medievales (CSIC). Sevilla, pp. 218, 267 y 372.

Breves pero necesarios testimonios sobre la presencia del chantre en la corte, primero como limosnero y capellán del príncipe Juan y posteriormente como capellán de los Reyes Católicos. En las fuentes, generalmente del Archivo General de Simancas, hay un ligero error cambiando Peralta por Padilla.

Nieto González, J. R. (1981): El sepulcro de don Pedro López en El Perdigón (Zamora). A introdução da arte da renascença na Península Ibérica. Actas do simposio internacional. Instituto de Historia da Arte da Universidade de Coimbra. Coimbra, pp. 105-124.

Sin ningún género de dudas, este es el trabajo de investigación más profundo, completo y esclarecedor sobre la capilla y la "personalidad" del chantre. Cualquier referencia posterior al tema debe tenerlo necesariamente en cuenta. Sirvan estas líneas como recuerdo y homenaje a tan preclaro investigador, profesor de la Universidad de Salamanca y fallecido en abril de 2011.

Nieto González, J. R. (1982): El Perdigón. Catálogo monumental del Partido Judicial de Zamora. Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. Madrid, pp. 263-274.

En esta obra, el doctor Nieto González realiza un estudio en profundidad de la iglesia en su conjunto —interna y externamente—, del patrimonio que alberga, de los escudos heráldicos del chantre y de su casa-palacio. Obra esencial, junto con la anterior, para adentrarse en la figura y la obra de este prohombre zamorano.

Vicente Pradas, J. M. (2019): El Perdigón (Diócesis de Zamora). Arquitectura gótica en Zamora y su provincia. Instituto de Estudios Zamoranos "Florián de Ocampo" (CECEL-CSIC). Zamora, pp. 249-253.

Además del estudio sobre la iglesia y la capilla, Vicente Pradas añade un exhaustivo análisis en profundidad del palacio, "…de enorme importancia, ya que constituye el único testimonio material de casa-palacio gótico en la provincia de Zamora, si exceptuamos los existentes en la propia capital y en la ciudad de Toro".

La obra, junto con las anteriores de Nieto González, y el libro de José Ferrero, conforma el corpus fundamental para el conocimiento necesario sobre la figura del insigne Pedro López de Peralta. n