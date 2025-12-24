El Ayuntamiento tendrá que licitar el mantenimiento de la ETAP de Puebla

El equipo de Gobierno de Puebla tendrá que sacar a la licitación la concesión del mantenimiento de la nueva Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP). El Grupo Socialista perdió la votación con 3 votos a favor, 4 en contra de PP y Futuro y una abstención del portavoz de Futuro, y tendrá que sacar a la licitación el contrato de mantenimiento.

El alcalde, José Fernández Blanco, dio paso al debate del expediente y la primera intervención para mostrar su oposición a la concesión del servicio a Aquona fue del portavoz de Futuro, Ignacio Alonso de Prada quien señaló su "disconformidad con la adjudicación a Aquona". Consideró que "37.000 es una modificación sustancial de contrato" y "por seguridad jurídica" se pronunció a favor de licitar el contrato. No cuestionó el servicio y que "Aquona pasó la prueba de fuego" con la "turbidez por los incendios".

El alcalde justificó que las labores de mantenimiento que se han realizado desde octubre han garantizado la calidad del agua: "No hemos tenido ningún problema de turbidez". Ese servicio "necesita un mantenimiento a costa de todos" o con la empresa con el contrato que el pliego ya contempla esas modificaciones del servicio.

Con 6 votos a favor y dos en contra de PP, el Pleno aprobó la subida del recibo de agua de acuerdo al IPC, tras la regularización en el pasado ejercicio de los 60.000 euros de actualización del coste del servicio.

Futuro pidió que al menos tenían que haber solicitado tres presupuestos, y la contestación fue que ya se pidieron: uno del propio pliego de condiciones de la Junta de 47.000 euros y otra empresa de 67.000 euros, más la de Aquona de 37.000.

De nuevo la acústica del salón de sesiones, ambientado con los villancicos de la plaza, impidió al público seguir con claridad la sesión. El Grupo Popular votó en contra de la aprobación de las cuatro últimas actas de pleno porque "no vamos a estar fiscalizando un año entero" en el último pleno ordinario del año. El punto se aprobó por 6 votos de PSOE y Futuro.

El alcalde planteó dos cuestiones previas al orden del día. Por un lado, el apoyo del Pleno al exteniente de Alcalde, Manuel Santiago Sánchez, para su recuperación; y por otro la inclusión del camino de Robledo en el inventario municipal previo a la cesión de dicho "camino del lobo" a la Diputación para su arreglo. La redacción del proyecto se licitó en 2022 por más de 52.000 euros.

Fernández recordó las disputas por este camino, que es la carretera de Robledo a Linarejos y que ahora es la carretera del lobo, que deja de ser cuestión primordial ya que está previsto el arreglo por la Diputación, dentro del Plan de la Raya. El punto se incluyó y votó por unanimidad para su inclusión en el inventario, actualización de la ficha catastral y la cesión a la Diputación para ejecutar las obras.