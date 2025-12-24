Aliste, cuna del árbol de Navidad en España

El árbol de Navidad se ha convertido en una tradición presente hoy en día en la mayoría de los hogares españoles, lo que muchos desconocen es que dicha costumbre, más propia de la Europa Central y del Este, fue introducida en la Península Ibérica por una hija del Zar Nicolás I de Rusia casada con un noble alistano y que los primeros en montar el pino y adornarlo fueron sus sirvientes alistanos y alistanas en el Palacio de los Marqueses de Alcañices en Madrid.

En unas Pascuas Navideñas donde la realidad convive con la leyenda, entre historias, cuentos, costumbres y villancicos, la historia de la llegada del árbol de Navidad a España hace ya 155 años supera cualquier relato real o de ficción, con una princesa de Rusia, poderosa, montando el primero junto a gentes sencillas llegadas desde Aliste para servir al marqués y a la marquesa en Madrid.

José Pérez Osorio y Silva (XVII Marqués de Alcañices), nacido en Madrid el 4 de abril de 1825 y fallecido en la capital de España el 30 de diciembre de 1909, aristócrata, político y militar español, artífice de la restauración borbónica (29 de diciembre de 1874) y del ascenso al trono del rey Alfonso XII, fue directa e indirectamente, consciente o inconscientemente, el artífice de la llegada del árbol de Navidad a España al desposarse con la polifacética princesa rusa.

Fue uno de los personajes más poderosos e influyentes de la época y era conocido a nivel popular como "Pepe Alcañices" por su procedencia alistana. Fue alcalde de Madrid del 16 de octubre de 1856 al 6 de octubre de 1865, presidente de la Diputación de Madrid, del 18 de diciembre de 1861 al 30 de mayo de 1863, y Jefe Superior del Palacio Real de Alfonso XII de 1875 a 1885.

Antiguo palacio de Alcañices en el Paseo del Prado en Madrid. / Ch. S.

Sofía Sergeïevna Troubetzkoy nació en Moscú el 25 de marzo de 1838 y falleció en Madrid el 27 de julio de 1898, hija, en teoría, del príncipe Serguei Vasslievitch, teniente de caballería, y de su esposa Ekaterina Petrovna Moussine Pouchkine.

Sin embargo era un secreto a voces que en realidad era la hija ilegítima del Zar de Rusia Nicolás I que siempre estuvo prendado de su madre y la gestación habría tenido lugar en un viaje de su padre al Cáucaso. De hecho, ella siempre reconocía ser hija del Zar y al quedarse huérfana se hicieron cargo de ella Carlota de Prusia (Zarina viuda) y el nuevo emperador Alejandro II de Rusia.

Se casó en primeras nupcias en San Petesburgo el 26 de diciembre de 1856 con Carlos Augusto de Morny (Marqués y hermano materno de Napoleón III, el cual falleció el 26 de febrero de 1865). Durante la etapa de luto conoció a José Osorio y Silva, un noble alistano soltero que residía en Madrid y solía pasar temporadas en Alcañices y en su villa de Deauville en Francia. Desde allí se trasladaron a España para contraer matrimonio el día 21 de marzo de 1869 convirtiéndose la Princesa Sofía en Marquesa de Alcañices. Compartían Pepe Alcañices y Sofía un carácter cosmopolita y el liberalismo, lo que le permitió adaptarse a Madrid, deslumbrando en la Corte Real donde la reina Isabel II la nombraba dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. El Palacio de Alcañices de Madrid, uno de los edificios más señoriales de la época en la capital del reino, se convirtió con la llegada de la Princesa Sofía en el punto de encuentro y reunión de la sociedad madrileña para conocer las novedades de moda y los juegos de salón. Pasando por su casa palacio la flor y nata madrileña: incluido Cánovas del Castillo.

Sofía Sergeïevna Troubetzkoy fue siempre fiel a sus orígenes rusos y a sus tradiciones que le cautivaron desde niña por lo cual, decidió instaurar en España el Árbol de Navidad, aquel que ella misma ponía de niña y adolescente en su añorada Rusia. El primer árbol de Navidad de España se instaló en las navidades del año 1870 en el céntrico "Palacio de Alcañices" ubicado en el solar donde luego se ubicó el Banco de España, haciendo esquina entre la calle Alcalá y el Paseo del Prado.

Palacio del marqués en Alcañices. / Ch. S.

El primer árbol de Navidad fue puesto y adornado por la Marquesa de Alcañices y Princesa Rusa que era la que marcaba las pautas a seguir, aunque los verdaderos artífices fueron sus sirvientes, alistanos y alistanas que Pepe se había llevado a su casa para servirle como gente de confianza. Se sabe que no era un abeto, sino un pino, al que se le conservaron sus piñas y mientras que Sofía le puso sus caros adornos propios de una princesa y marquesa. Los alistanos ponían las manzanas y naranjas atendiendo sus consejos.

El árbol de Navidad es una costumbre originaria de lugares como Alemania, Letonia y Estonia donde los cristianos protestantes ponían en sus hogares árboles adornados con manzanas, dulces, obleas y rosas de papel. Los cristianos moravos fueron los que lo iluminaron primero con velas.

El Palacio de los Marqueses de Alcañices acoge en estos días, 155 años después, los dos símbolos de la Pascuas Navideñas, el clásico Nacimiento traído a Aliste por los frailes de la Orden Tercera de San Francisco y el árbol de Navidad que montaron por primera vez allí en 1871 los sirvientes del Marquesado de Alcañices, y que ahora montan los empleados, abuelos y abuelas de la residencia de la tercera edad que gestiona Cáritas.

Pepe Alcañices y Sofía pusieron a disposición de la familia real española durante su exilio su residencia de Deauville en Francia, donde costearon todos sus gastos, hasta el punto que el rey Alfonso XII quiso al alistano, que fue su mentor y educador, como a un padre, hombre de confianza, mejor amigo y consejero. Él fue quien convenció a la reina Isabel II de que abdicase en favor de su hijo: "Alfonso, dale la mano a Pepe Alcañices, que ha conseguido hacerte rey" le dijo la madre al hijo el día de su coronación el 9 de enero de 1875.

Fue Pepe Alcañices un hombre muy cercano a Aliste donde poseía su Palacio del Marquesado, que hoy albergar la residencia Virgen de la Salud de Cáritas, y muestra de ello es que el fue el artífice de que un grupo de alistanos y otro de carbajalinos participaran con su indumentaria tradicional alistana y carbajalina el 23 de enero de 1878 en la boda de Alfonso XII con María de las Mercedes. Históricos momentos que capto el fotógrafo francés Jean Laurent.