El alistano que triunfó en la política

En los últimos años se ha hablado mucho de José Ferreras Toro por ser el tío paterno de Margarita Ferreras, cuya familia acogió a la escritora cuando se quedó huérfana de padre. Pero fue un hombre de marcada personalidad y grandes logros profesionales que bien merecen un repaso de su trayectoria.

Poco sabemos de sus primeros años de vida, ni siquiera el año exacto de su nacimiento, que tuvo lugar a mediados del siglo XIX.

Estudió Leyes y hacia los veintiún años comenzó su carrera periodística, trabajando en varios medios como El Contemporáneo, El Debate, La Política, Los Debates y El Gobierno, diario que llegó a dirigir. En 1881 fundó en Madrid el periódico El Correo, que dirigió el resto de su vida y se convirtió en su buque insignia, donde defendía sus ideas liberales. En ese periódico mostró siempre fidelidad a Sagasta, uno de los políticos españoles más influyentes del siglo XIX, con quien mantuvo una gran amistad.

Compatibilizó el periodismo con la labor política. Ejerció también diferentes cargos públicos, llegando a ser nombrado Gobernador civil de Salamanca en 1872 y Director General de Obras Públicas en 1883.

Además fue diputado a Cortes por el partido Liberal de Sagasta en doce legislaturas, la primera de ellas en 1876.

En 1891 fue nombrado senador por la provincia de Orense, posteriormente por Santa Clara (Cuba) y finalmente fue designado senador vitalicio. Y en este cargo político trabajó en numerosas comisiones para la construcción de carreteras y de ferrocarriles en distintos puntos de España, labor imprescindible en aquella época en que apenas existían vías de comunicación en buenas condiciones. También formó parte de la comisión que determinó la edad de jubilación en España y trabajó en los tratados de comercio con Portugal, Suecia, Noruega, Suiza y Países Bajos.

En 1896 se abrió un expediente contra él acusándole de haber publicado un artículo titulado "Abusos en Cuba" en el que denunciaba la situación en la isla, a la que se estaban enviando a luchar soldados mal formados y peor pertrechados, situación que contribuyó a que dos años después se perdiera la guerra de Cuba.

En 1901, el escritor Enrique Contreras y Camargo publicó en la revista Blanco y Negro una semblanza de José Ferreras, definiéndole como una de las figuras que mayor relieve han alcanzado en el periodismo contemporáneo, "hombre de viva imaginación y actividad incansable", con una "pluma desenfadada", estilo vibrante y ameno, al que otros periodistas llaman maestro.

En cuanto a su vida personal, se casó con María Posadillo y Vernacci, tía materna del doctor Gregorio Marañón, con quien tuvo al menos dos hijos. El matrimonio vivía en la calle Lista, nº 3, en el distrito de Salamanca, la zona preferida por las familias más pudientes de la capital.

Ferreras, al que sus amigos llamaban Pepe, era aficionado a la buena cocina y dio a conocer en toda España cómo se asaban los cochinillos en Alcañices al incluir la receta "Tostón al golpe de Estado" en el famoso tratado de cocina "El Practicón", de Ángel Muro, publicado en 1894. Según cuenta Ferreras, tan jocoso nombre tuvo su origen veinte años atrás, en 1874, cuando el gobernador de Madrid, José Luis Albareda, le había pedido que asara un cochinillo al estilo de su tierra y, ante el éxito de la receta, decidieron nombrarla así haciendo referencia al reciente golpe de Estado del general Pavía durante la Primera República.

José explica que el cochinillo o tostón se debe humedecer con una salmuera (agua con un poco de sal) y frotarlo con tocino, asándolo en horno de leña hasta que a la piel se le formen ampollas y se quede tostada de color avellana. Esta receta fue publicada también posteriormente en la "Guía del buen comer español", de Dionisio Pérez, en 1929.

Según la investigación de Javier Angulo Cuesta y Marlene Fernández Arias, en los últimos años de su vida estuvo aquejado de cálculos renales y en 1902 fue sometido a una operación de próstata en París, pero no consiguió recuperarse totalmente de su dolencia. Falleció el 21 de enero de 1904, siendo sepultado en la Sacramental de San Isidro, en Madrid.

Tras su muerte, su gran amigo el escritor Benito Pérez Galdós escribió sobre él unas emotivas palabras:

"Nos limitamos, en este día triste, a transmitir nuestro inmenso duelo a toda la prensa española, a los partidos liberales, a las innumerables personas de diversas jerarquías que profesaban a Ferreras entrañable amistad, que le querían y respetaban… Sagasta le distinguía con extraordinario afecto. (…) Por la exactitud de sus informaciones, por la claridad de su criterio y la recta intención de sus juicios, todos los periodistas de Madrid le llamaban el maestro Ferreras". Pérez Galdós, 1904.

Por este texto podemos deducir que José Ferreras debió ser una persona muy querida y valorada. E indudablemente fue una de las figuras públicas con origen en la Región Leonesa más importantes del siglo XIX.

En Las Palmas de Gran Canaria le han dedicado la calle Ferreras en agradecimiento a su labor como Director General de Obras Públicas, ya que aprobó con gran diligencia el proyecto del Puerto de La Luz, de enorme importancia económica para la isla.

Sus paisanos de Alcañices le han homenajeado colocando una placa en la casa donde nació que reza: "En esta casa nació el ilustre D. José Ferreras" y dándole su nombre a una de las principales plazas de la localidad.