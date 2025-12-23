Sanabria amanece, de nuevo, con complicaciones en sus carreteras debido a las nevadas

Cada invierno se convierte en un clásico, pero la actualidad manda y la comarca más noroccidental de Zamora es una habitual en las noticias por inclemencias meteorológicas. Un día más, los habitantes de Sanabria se han despertado con bajas temperaturas y algunos copos de nieve en los puntos más altos de sus municipios, lo que se ha traducido nuevamente en complicaciones a la hora de transitar por sus carreteras. Unas vías de conexión entre localidades o con la vecina Galicia que llevan varios días siendo zonas críticas para la circulación, pero en las que no ha habido que lamentar mayores incidentes.

Los copos de nieve, aunque cada vez sean más escasos, todavía siguen cayendo en la sucomarca de Alta Sanabria. Como suele ser habitual en estos casos, los túneles del Padornelo son la barrera natural entre aquellas zonas que se despiertan cubiertas de un manto blanco y el resto de la provincia. Por ello, el tramo comprendido entre los kilómetro 91 (salida de Requejo) y 112 (túnel de A Canda) de la A-52 es el más afectado por la nieve a primera hora de la mañana, al igual que ocurre en las carreteras N-525 y ZA-106 que discurren paralelas a la autovía. En resumen, motivo más que suficiente para mantener activa la prohibición de adelantamiento para vehículos pesados.

Unos pocos kilómetros antes, la circulación se mantiene con ciertas limitaciones entre Palacios de Sanabria y Puebla de Sanabria, aunque en este caso debido a una niebla que debería amainar con el paso de la mañana. Asimismo, sigue siendo obligatorio el uso de cadenas en la ZA-103 a partir de San Martín de Castañeda para todo aquel que desee subir hasta la Laguna de Peces por una de las carreteras que ha alternado momentos de apertura y de cierre total durante las últimas jornadas. A la espera de actualizaciones por parte de las autoridades competentes, es muy posible que también se encuentren afectadas vías de titularidad provincial.

Previsión

Según recoge el mapa de previsiones de Aemet, los copos de nieve que caigan durante la mañana de este martes deberían ser los últimos hasta bien entrada la tarde del 25 de diciembre, día de Navidad, cuando puedan producirse pequeñas nevadas que poco o nada tendrán que ver con lo vivido en los últimos días. En cuanto a las temperaturas, este martes se podrían alcanzar los 5º C en Puebla de Sanabria o los 6º C en Hermisende, mientras que los mercurios bajarán hasta los -3º C durante la noche en localidades como Rosinos de la Requejada. Una situación que solo será un adelanto de la gélida madrugada de Nochebuena, cuando ningún núcleo de población supere los -4º C.