Movilidad licita por 13,6 millones la conservación de mil kilómetros de carreteras en Zamora

En su conjunto se actuará sobre la red regional en cinco provincias por un importe cercano a los 68 millones de euros

"La comunidad requiere una planificación estable y una capacidad operativa que permita atender la red en todas las estaciones del año"

Operarios trabajan en las obras de mejora de la carretra Nacional-631 a la altura de Otero de Bodas. | Araceli Saavedra (Archivo)

Operarios trabajan en las obras de mejora de la carretra Nacional-631 a la altura de Otero de Bodas. | Araceli Saavedra (Archivo)

ICAL

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital licitó cinco contratos de conservación de carreteras de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Zamora por importe de 67,9 millones. Con esta inversión, según se destaca desde la Junta, se da un nuevo paso en su estrategia de movilidad segura y planificación eficiente y consolida un modelo de trabajo sostenido en el tiempo que permitirá asegurar la atención permanente de 4.714 kilómetros de la red autonómica entre 2026 y 2030

Desde la Consejería se aseguró que la conservación viaria es uno de los pilares de la política de movilidad del Gobierno autonómico, clave para prevenir riesgos, mantener la seguridad en todos los tramos y responder con eficacia ante cualquier incidencia. “La comunidad, extensa y con una elevada dispersión territorial, requiere una planificación estable y una capacidad operativa que permita atender la red en todas las estaciones del año”.

Los contratos licitados incluyen operaciones continuas de vigilancia, comunicaciones, actuaciones ante accidentes, vialidad invernal y mantenimiento general de todos los elementos presentes en la carretera. Asimismo, contemplan trabajos específicos orientados a garantizar la funcionalidad de cada infraestructura según su estado, necesidades y características técnicas, reforzando la seguridad y la movilidad en todas las provincias afectadas.

El ámbito de actuación abarca cinco zonas de conservación: Burgos norte, León este, Salamanca, Segovia y Zamora. Cada contrato incorpora un diseño adaptado a la realidad de su territorio, asegurando que la inversión pública llegue donde más se necesita y que la red autonómica mantenga condiciones óptimas de servicio.

En Burgos norte se invertirán 14.488.840,00 euros en 907 kilómetros; en León este, 12.520.399,98 euros en 646 kilómetros; en Salamanca, 14.010.840,00 euros en 1.260 kilómetros; en Segovia, 13.220.410,39 euros en 722 kilómetros; y en Zamora, 13.680.816,73 euros en 1.179 kilómetros.

Movilidad licita por 13,6 millones la conservación de mil kilómetros de carreteras en Zamora

