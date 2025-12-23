Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A pesar de la lluvia la Cabalgaza recorre Zamora
La Cabalgaza sale a las calles de la capital zamorana

Lonja de Zamora (23 de diciembre de 2025): el precio de los lechones, sin cambios para Nochebuena

La cotización de la mesa de porcino de cebo también se mantiene en mínimos desde el 16

Lechones en una granja

Lechones en una granja / LECHONES.

E. V.

La última sesión de la Lonja Agropecuaria de Zamora llega a la Navidad con los precios de referencia congelados tanto en la mesa de lechones como en el porcino de cebo. En concreto, los lechones se mantienen en mínimos desde el 16 de diciembre cuando llegaron a cotizarse a 49 y 43 euros la unidad, respectivamente. En el caso de los tostones, los precios fijados son de 34 y 43 euros.

La misma tendencia sigue la mesa de porcino con el selecto y graso a 1,052 euros el kilo frente al normal que mantiene un precio de 1,04 euros. La excepción es el ibérico pienso de hasta 150 kilos que mantiene el precio de referencia máximo en el último año.

Una semana más siguen sin cotizar las mesas del ovino y de cereales.

