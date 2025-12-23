A pesar de la lluvia la Cabalgaza recorre Zamora
Lonja de Zamora (23 de diciembre de 2025): el precio de los lechones, sin cambios para Nochebuena
La cotización de la mesa de porcino de cebo también se mantiene en mínimos desde el 16
E. V.
La última sesión de la Lonja Agropecuaria de Zamora llega a la Navidad con los precios de referencia congelados tanto en la mesa de lechones como en el porcino de cebo. En concreto, los lechones se mantienen en mínimos desde el 16 de diciembre cuando llegaron a cotizarse a 49 y 43 euros la unidad, respectivamente. En el caso de los tostones, los precios fijados son de 34 y 43 euros.
La misma tendencia sigue la mesa de porcino con el selecto y graso a 1,052 euros el kilo frente al normal que mantiene un precio de 1,04 euros. La excepción es el ibérico pienso de hasta 150 kilos que mantiene el precio de referencia máximo en el último año.
Una semana más siguen sin cotizar las mesas del ovino y de cereales.
- Un pueblo de Zamora acogerá un matadero de ranas 'único en el mundo
- ¿Nuevo atractivo turístico en Zamora? Una pareja de Torres del Carrizal emprende y apuesta por la trufa
- Abatidos 42 jabalíes en una montería celebrada en este municipio de Zamora
- Prisión sin fianza para un empresario de Sanabria por presunta agresión sexual
- Henrry Nieves: el empresario venezolano que recupera 40 años después el taxi en Fonfría
- Medio Ambiente da luz verde a la planta de biometano en El Cubo del Vino
- El Ayuntamiento de Molezuelas acumula 18 denuncias contra un ganadero por dejar las vacas sueltas
- El traslado de tres monjas dejará sin actos religiosos a decenas de pueblos en esta comarca zamorana