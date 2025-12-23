Los héroes del fuego de Valer, Riofrío y Abejera ya tienen su "aguinaldo" para Navidad

La Junta de Castilla y León ya ha ingresado los 500 euros de apoyo a la mayoría de las familias de las localidades de Valer de Aliste, Abejera de Tábara y Riofrío que fueron evacuadas el pasado 12 de agosto cuando el incendio de Puercas, iniciado el día antes, amenazaba gravemente a los tres pueblos.

Los Ayuntamientos de Riofrío de Aliste y Gallegos del Río, cuyas corporaciones municipales presiden respectivamente Germán Matellán y Pascual Blanco, fueron vitales desde el primer momento en la gestión, tramitación y solicitud oficial de las ayudas, con una implicación muy directa de los alcaldes, concejales y secretarios.

En el caso concreto de la localidad de Valer de Aliste, la propia concejala del PP y alcaldesa pedánea Ester Rivera fue quien se encargó de entregar casa por casa los formularios a todas las familias empadronadas, recogiéndolas luego personalmente una vez rellenadas y firmadas para llevarlas al Ayuntamiento de Gallegos del Río, donde fueron tramitadas y firmadas por el alcalde, lo cual agradecen los afectados por la situación de emergencia.

Lo mismo hizo el alcalde de Abejera de Tábara, Ángel Mezquita. En ambos pueblos los vecinos y emigrantes muestran su agradecimiento a ambos alcaldes, Ángel y Ester, por su dedicación en momentos tan críticos. En Abejera ya se trabaja en la idea de instalar un monumento en honor a todas las personas que ayudaron a salvar al pueblo y a sus vecinos del fuego.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, presidido por Alfonso Fernández Mañueco, aprobaba el pasado 18 de diciembre una nueva partida de 402.500 euros que permitirán hacer frente en estos días a una nueva remesa de 805 ayudas de 500 euros cada una de ellas. Con este nuevo paquete la línea de apoyo suma ya un total de 3.553.550 euros de los que se han beneficiado 7.107 familias afectadas por los incendios del verano en la comunidad autónoma. El objetivo es ayudar a las familias en una situación de emergencia contribuyendo a paliar los gastos derivados del desalojo con vistas a la recuperación personal y familiar. El plazo para solicitar las ayudas se extendía del 23 de agosto al 15 de diciembre.

"Para nosotros lo más importante fue poder salvar nuestros pueblos de las llamas, porque cuando tuvimos que marcharnos, la verdad, nos temíamos lo peor. Los miramos casi llorando porque sabíamos que igual no volvíamos a ver un pueblo que forma parte imprescindible de nuestra historia", afirman vecinos de los tres municipios a la vez que reciben la ayuda agradecidos: "Nos merecemos este pequeño aguinaldo para celebrar la Navidad tras haber sufrido la tragedia".

Los municipios de Riofrío (Abejera y Riofrío) y Gallegos del Río (Valer y Puercas), como principales perjudicados del incendio de Puercas al tener que ser evacuados en su totalidad, han sido los beneficiarios directos de diferentes actuaciones financiadas por la Junta de Castilla y León a través del Somacyl que están cumpliendo su objetivo de restablecer y mejorar las redes generales de los abastecimientos de agua potable afectados por el fuego.

En el caso concreto de Riofrío, la inversión ha rondado los 75.000 euros centrándose los trabajos en ejecutar las captaciones y la reposición de uno de los pozos afectados. En Valer se han invertido 62.709 euros para recuperar las infraestructuras dañadas en Retalagua y Valdefrolina. También se ha actuado en Abejera. Aun siendo fuertes y continuas las lluvias del otoño, el arrastre de cenizas no ha afectado ni al río Frío ni a los acuíferos superficiales (manantiales) que abastecen Riofrío y Valer.

Los evacuados de Valer, Riofrío y Abejera muestran su agradecimiento a las localidades de Alcañices (pabellón cubierto del instituto Aliste) y Tábara (auditorio municipal Leticia Losino) donde se les prestaron todas las atenciones posibles, incluyéndose la visita del presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y del alcalde David Carrión. Agradecimiento especial a los voluntarios que se quedaron en los pueblos para luchar contra el fuego.

Digna la labor desarrollada por los alcaldes de los Ayuntamientos de Gallego del Río (Pascual Blanco), Riofrío (Germán Matellán) y San Vicente de la Cabeza (Fernando González), así como los alcaldes pedáneos de Abejera, Ángel Mezquita, y de Valer, Ester Rivera, que en la mayoría de los casos estuvieron más de 48 horas sin dormir y en el frente coordinando la grave situación e informando a sus vecinos.