Los embalses de Zamora se recuperan mínimamente gracias a la lluvia y las nevadas

Las fluctuaciones se están convirtiendo en una constante en los datos de los embalses de Zamora, que parecen decididos a calcar las tendencias de años precedentes en las últimas semanas del año. Las nevadas y lluvias de las últimas jornadas se han traducido en una leve mejoría de la situación, dando la vuelta a lo visto hace apenas siete días con el descenso del agua embalsada. Pese a todo, los pantanos zamoranos siguen por debajo del 50% una semana más y parece altamente improbable que superen esa cifra antes del cambio de año, al contrario de lo que ocurrió hace un año gracias a una 'remontada' casi milagrosa.

Este mismo martes, jornada en la que se publican los datos semanalmente en los registros con el 'llenado' del lunes, la ocupación total de los embalses de Zamora se situaba en el 45,56%, lo que supone el crecimiento en poco más de un punto porcentual respecto a la semana anterior (44,54%). Con esta subida, los datos a mediados de diciembre sitúan los porcentajes muy cerca del mismo momento de hace un año (46,18%) y ligeramente por debajo de la media acumulada de la última década (45,88%). La comparativa respecto a los datos previos a la época navideña de 2024 parecen un calco de la situación actual, por lo que aún no se deberían encender las alarmas.

Agua embalsada en Zamora provincia y en el embalse de Ricobayo / embalses.net

El crecimiento en los datos actuales de los embalses de Zamora se ha visto empujado por el buen rendimiento del embalse de Ricobayo, que ha tenido un crecimiento del 1,31% en la última semana. Lo que podría parecer una subida relativamente pequeña se magnifica en el caso de la principal reserva hídrica de la provincia, que se sitúa en un 36,59% y mejora los datos del pasado año por primera vez en varias semanas. Un optimismo que se traslada también al segundo embalse de la provincia por su capacidad, Cernadilla, que vuelve a crecer una semana más hasta situarse a pocas décimas de la barrera del 40%, aunque muy por debajo de sus datos de 2024.

Estabilidad generalizada

Si los datos de los dos embalses más grandes de la provincia son positivos pese a la fría comparación con la última década, los del resto de pantanos de la provincia apuntan a una estabilidad generalizada. En el caso de Valparaíso, crece ligeramente hasta llegar al 88,17% de su capacidad, lo que le sitúa en segunda posición porcentual de la provincia solo por detrás del 88,89% de su 'vecino' Nuestra Señora de Argavanzal. Este último no varía sus datos respecto a la semana pasada, al igual que ocurre con Castro (85,19%) y Puente Porto (26,09%). En cuanto a los descensos semanales, 'solamente' afectan a Villalcampo (89,39%) y San Sebastián (34,78%).