Sanabria-La Carballeda
Coros y corales cantan "Noche de Paz" a la luz de las velas
La X edición del concierto de Villancicos llenó de música y público la iglesia de la Asunción nJosé Castedo destaca el exitoso esfuerzo
Con el villancico más conocido del repertorio navideño, "Noche de Paz", los coros y corales cerraron el X Concierto de Villancicos de Mombuey. El concierto celebrado el pasado sábado fue un éxito de participación, público y calidad de las voces que estrenaron un variado repertorio. La actuación de la soprano gallega Loli Crespo, acompañada al piano por Víctor Carbajo, llevó el Bel Canto a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. En homenaje a la poetisa gallega Rosalía de Castro, Loli Crespo abrió su interpretación con "Negra Sombra".
Las voces femeninas del coro parroquial de Codesal abrieron el recital preparado por el coro anfitrión de la parroquia de Mombuey. El repertorio codesalino estrenó su actuación con una pieza popular de la zona: "Suenan las panderetas". El coro parroquial de El Puente de Sanabria sorprendió con una de sus canciones, "El chotis del Belén", con una entonación muy castiza. El coro de voces mixtas de Villardeciervos completó con una "Jota navideña". El coro de Mombuey interpretó "Está nevando" como preludio a un fin de semana de nieve en la comarca y cerró con "Villancico de la mar".
Una amplia representación del coro Amigos de la Ópera de Zamora abrió con una pieza de zarzuela, su especialidad musical, y cerró con los villancicos "Coro de la murmuración", "Coro y Zamacueca" y "Adeste fideles". La soprano Loli Crespo unió su voz a la formación zamorana.
La Coral Tierras Altas de Sanabria Carballeda, que integra voces de toda la comarca, interpretó "Verbum caro", "Niño Dios de amor herido", "En medio del silencio", "Riu, riu, chiu" y "Los charafallos".
El alcalde José Castedo Bobillo señaló el "éxito" de esta décima edición de villancicos, agradeció la participación de todos los coros y corales y del público. Señaló el esfuerzo de organización por parte del coro de Mombuey y el apoyo institucional y económico con este concierto consolidado tras una década.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un pueblo de Zamora acogerá un matadero de ranas 'único en el mundo
- ¿Nuevo atractivo turístico en Zamora? Una pareja de Torres del Carrizal emprende y apuesta por la trufa
- Abatidos 42 jabalíes en una montería celebrada en este municipio de Zamora
- Prisión sin fianza para un empresario de Sanabria por presunta agresión sexual
- Henrry Nieves: el empresario venezolano que recupera 40 años después el taxi en Fonfría
- Medio Ambiente da luz verde a la planta de biometano en El Cubo del Vino
- El Ayuntamiento de Molezuelas acumula 18 denuncias contra un ganadero por dejar las vacas sueltas
- El traslado de tres monjas dejará sin actos religiosos a decenas de pueblos en esta comarca zamorana