Coros y corales cantan "Noche de Paz" a la luz de las velas

Con el villancico más conocido del repertorio navideño, "Noche de Paz", los coros y corales cerraron el X Concierto de Villancicos de Mombuey. El concierto celebrado el pasado sábado fue un éxito de participación, público y calidad de las voces que estrenaron un variado repertorio. La actuación de la soprano gallega Loli Crespo, acompañada al piano por Víctor Carbajo, llevó el Bel Canto a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. En homenaje a la poetisa gallega Rosalía de Castro, Loli Crespo abrió su interpretación con "Negra Sombra".

Las voces femeninas del coro parroquial de Codesal abrieron el recital preparado por el coro anfitrión de la parroquia de Mombuey. El repertorio codesalino estrenó su actuación con una pieza popular de la zona: "Suenan las panderetas". El coro parroquial de El Puente de Sanabria sorprendió con una de sus canciones, "El chotis del Belén", con una entonación muy castiza. El coro de voces mixtas de Villardeciervos completó con una "Jota navideña". El coro de Mombuey interpretó "Está nevando" como preludio a un fin de semana de nieve en la comarca y cerró con "Villancico de la mar".

Una amplia representación del coro Amigos de la Ópera de Zamora abrió con una pieza de zarzuela, su especialidad musical, y cerró con los villancicos "Coro de la murmuración", "Coro y Zamacueca" y "Adeste fideles". La soprano Loli Crespo unió su voz a la formación zamorana.

La Coral Tierras Altas de Sanabria Carballeda, que integra voces de toda la comarca, interpretó "Verbum caro", "Niño Dios de amor herido", "En medio del silencio", "Riu, riu, chiu" y "Los charafallos".

El alcalde José Castedo Bobillo señaló el "éxito" de esta décima edición de villancicos, agradeció la participación de todos los coros y corales y del público. Señaló el esfuerzo de organización por parte del coro de Mombuey y el apoyo institucional y económico con este concierto consolidado tras una década.