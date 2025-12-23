Un municipio de Zamora recibe una ayuda de 238.000 euros con la que comprará seis viviendas para alquiler social
La Junta aprueba la concesión directa de la subvención, con el objetivo de ampliar el parque de vivienda del municipio y atender la creciente demanda
El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado este martes la concesión directa de una subvención de 237.954 euros al Ayuntamiento de Villalpando para la adquisición de seis viviendas y la adecuación de tres de ellas.
La ayuda directa permitirá al Ayuntamiento de Villalpando incrementar el parque público y social de viviendas destinadas al alquiler o a la cesión de uso en el municipio y atender así la creciente demanda.
La subvención, que corresponde a la anualidad 2025, incluye financiación estatal y autonómica y contará con un anticipo del 100 %.
Esta actuación se enmarca en el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, gestionado en Castilla y León en virtud del convenio de colaboración suscrito con la Administración General del Estado.
Las viviendas objeto de la actuación se destinarán al alquiler o a la cesión de uso durante un plazo mínimo de 50 años, contribuyendo a facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural y a reforzar la oferta de vivienda asequible en municipios con dificultades demográficas.
El proyecto cuenta con financiación conjunta del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Junta y el Ayuntamiento de Villalpando.
En concreto, la inversión total asciende a 392.472 euros, destinados tanto a la adquisición de las viviendas como a la realización de obras de habitabilidad, accesibilidad y adecuación en tres de ellas, conforme a lo previsto en la normativa estatal.
Con esta subvención, la Junta refuerza su compromiso con las políticas públicas de vivienda, apoyando a las entidades locales en la ampliación del parque público residencial y favoreciendo el acceso a una vivienda digna y asequible, especialmente en el ámbito rural, como instrumento clave para la cohesión territorial y la fijación de población.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un pueblo de Zamora acogerá un matadero de ranas 'único en el mundo
- ¿Nuevo atractivo turístico en Zamora? Una pareja de Torres del Carrizal emprende y apuesta por la trufa
- Abatidos 42 jabalíes en una montería celebrada en este municipio de Zamora
- Prisión sin fianza para un empresario de Sanabria por presunta agresión sexual
- Henrry Nieves: el empresario venezolano que recupera 40 años después el taxi en Fonfría
- Medio Ambiente da luz verde a la planta de biometano en El Cubo del Vino
- El Ayuntamiento de Molezuelas acumula 18 denuncias contra un ganadero por dejar las vacas sueltas
- El traslado de tres monjas dejará sin actos religiosos a decenas de pueblos en esta comarca zamorana