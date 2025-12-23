El alcalde de un pueblo de Zamora relega a una silla infantil a la concejala que le denunció

"El próximo día cuando vayas a denunciarme porque dices que voceo mucho en los plenos que sea por algo". Es la respuesta con la que la concejala de la oposición en el Ayuntamiento de Belver de los Montes fue apartada a un rincón y a una silla infantil en el transcurso de un pleno municipal. Una actitud con la que, considera, el alcalde del PSOE quiso "discriminarla" en respuesta a la denuncia formulada ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Villalpando por vejaciones leves y que fue resuelta a fecha 24 de enero de 2024.

"¿O sea, que yo me tengo que poner aparte de los demás?". Gabina Bermejo, concejala de Izquierda Unida, durante el 11 de febrero –justo un mes después de que se emitiera la resolución– relata cómo tuvo que permanecer "lejos de todos" los miembros de la corporación (compuesta por un total siete concejales del PSOE, PP, Ahora Decide e IU) quienes ya habían ocupado sus puestos en la mesa redonda en la que "hemos estado siempre", recordaba entonces.

Como alternativa, el alcalde le señaló un mobiliario excepcionalmente presente en la sala "de tipo parvulitos" bajo la excusa de que "en esta (en referencia a la mesa original) cabemos los que estamos", añadiendo que así dispondría de "una mesa y una silla" para ella sola. "Ya que las voces mías te molestan, lo mejor es que estés lo más lejos posible del alcalde", añadió el regidor municipal durante el transcurso del pleno.

Una actitud que la concejala instó a que constara en acta como una "represalia directa", ante la cual "el señor alcalde" replicó que "era para que estuviera tranquila", según muestra el acta del pleno.

Lejos de ser un hecho aislado, aseguran los dos concejales de Izquierda Unida con representación en la localidad que este tipo de situaciones evidencian el ambiente en el que discurren buena parte de las convocatorias. En un escrito conjunto firmado por Gabina Bermejo y Francisco Rodríguez, condenan "la actitud hostil y el tono" empleado con el que, en su opinión, tan solo busca "amedrentarnos en el ejercicio de nuestros derechos y obligaciones como concejales de la oposición".

Denuncian que, "si bien entendemos que determinadas expresiones, aunque gruesas, puedan entrar dentro del juego democrático y del desarrollo normal del debate, consideramos que en todo caso ha de mantenerse la seriedad y las mínimas formas propias de la institución. En este sentido, no admitimos que, ante preguntas y mociones, instrumentos propios del desarrollo de los plenos, se nos responda con exabruptos o ataques personales".

Episodios que se han vivido en otros plenos en los cuales se acusa a la concejala de "venir a incordiar y a estorbar" y de "hacer el tonto" frente a las peticiones de respeto por parte de la afectada.

Un ambiente negado por el propio alcalde socialista que asegura que existe "muy buena relación entre todos los concejales": "Nunca ha habido ningún problema", reitera a este medio. La denuncia fue archivada al considerar que las "vejaciones leves denunciadas se encuentran despenalizadas".

Desde entonces, asegura la concejala que la situación "es igual o peor", pero "por muy mal que lo pase no voy a dejar de ir".

En un escrito remitido a este medio, los dos concejales en la oposición aluden a "respuestas airadas cuando se ha tratado de poner manifiesto los problemas del municipio, algunos generados por errores del propio ayuntamiento como por ejemplo las inundaciones en el cementerio a causa de haber tapado con cemento las cunetas por las que se canalizaba el agua de lluvia". Y finalizan añadiendo que "no pensamos amedrentarnos a pesar de que esas formas sean lamentables e intimidantes o que, directamente, recurra al insulto y la descalificación".