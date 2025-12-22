Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Villancicos y pastoradas para despedir el curso en Venialbo

Los alumnos protagonizan una cuidada puesta en escena del espectáculo navideño en el salón de usos múltiples.

Alumnos participan en la función navideña del colegio. | CEDIDA

Estefanía Vega

Entre villancicos y pastoradas despidieron las clases los alumnos de la escuela de Venialbo –integrada dentro del CRA de Moraleja del Vino–.

La treintena de alumnos protagonizaron una cuidada puesta en escena en el salón de usos múltiples que desde hace años acoge los actos educativos.

Para finalizar, los padres invitaron a un convite.

