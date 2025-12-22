Villancicos y pastoradas para despedir el curso en Venialbo
Los alumnos protagonizan una cuidada puesta en escena del espectáculo navideño en el salón de usos múltiples.
Entre villancicos y pastoradas despidieron las clases los alumnos de la escuela de Venialbo –integrada dentro del CRA de Moraleja del Vino–.
La treintena de alumnos protagonizaron una cuidada puesta en escena en el salón de usos múltiples que desde hace años acoge los actos educativos.
Para finalizar, los padres invitaron a un convite.
- Un pueblo de Zamora acogerá un matadero de ranas 'único en el mundo
- ¿Nuevo atractivo turístico en Zamora? Una pareja de Torres del Carrizal emprende y apuesta por la trufa
- Prisión sin fianza para un empresario de Sanabria por presunta agresión sexual
- Medio Ambiente da luz verde a la planta de biometano en El Cubo del Vino
- Junta y Opas apremian al Gobierno a que "haga los deberes" para agilizar el control del lobo en Castilla y León
- El porcino zamorano acusa el golpe de la PPA: 'La carne de cerdo es segura, no nos abandonen
- El Ayuntamiento de Molezuelas acumula 18 denuncias contra un ganadero por dejar las vacas sueltas
- El traslado de tres monjas dejará sin actos religiosos a decenas de pueblos en esta comarca zamorana