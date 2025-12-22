Villancicos y pastoradas para despedir el curso en Venialbo

Entre villancicos y pastoradas despidieron las clases los alumnos de la escuela de Venialbo –integrada dentro del CRA de Moraleja del Vino–.

La treintena de alumnos protagonizaron una cuidada puesta en escena en el salón de usos múltiples que desde hace años acoge los actos educativos.

Para finalizar, los padres invitaron a un convite.