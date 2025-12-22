Requejo reúne a las parroquias en el festival de villancicos

Varias de las parroquias que atiende el sacerdote Luis Alfredo Carrión se unieron en la ermita de la Virgen de Guadalupe de Requejo para celebrar su "Festival de villancicos". Los niños de las parroquias de Asturianos –con su nuevo párroco Nehomar García Pérez– y de catequesis representaron, antes de los cantos, el nacimiento de Jesús con la lectura del Evangelio que recoge el natalicio, el anuncio del ángel y la adoración de los pastores.

El padre José María Vecillas, delegado de Misiones de la Diócesis de Astorga y misionero en Haití, el país más pobre de la tierra, destacó los valores de la infancia misionera y relató las condiciones de hambruna en la que viven los niños y pese a ello sobresale "su sonrisa, siempre están sonriendo".

Los niños de Asturianos abrieron el festival con un villancico colombiano, de su tierra natal, "Tutaina tuturuma" y "El burrito sabanero" con sus divertidas voces infantiles. El coro parroquial de Requejo interpretó "En un pobre pesebre" y "Vamos pastores, vamos" con letra y voces en tono tradicional. Las cantoras de Santa Colomba entonaron "Soy un pobre pastorcillo" y "Ya vienen los Reyes Magos". El coro de Chanos interpretó "Los Reyes en el pueblo". La hermana Pilar Cerezal, una vez más, hizo derroche de energía para mover a participar a todos los asistentes.