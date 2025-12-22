Un pueblo de Aliste pone freno a la despoblación y suma 31 nuevos vecinos este año

El Ayuntamiento de Fonfría (Castro de Alcañices, Bermillo de Alba, Fornillos de Aliste, Brandilanes, Moveros, Ceadea y Arcillera) se ha convertido en el segundo municipio rural que más incrementa su población a lo largo del último año entre los 248 de la provincia de Zamora, sumando 31 nuevos vecinos, entre ellos numerosos extranjeros y niños, que sitúan en 794 los inscritos en el padrón.

La campaña contra la despoblación rural "Objetivo 1.001 vecinos: empadrónate y llena tu pueblo de vida", iniciada a principios de esta legislatura, ha comenzado a dar sus frutos logrando algo que parecía imposible: revertir una preocupante situación gracias a la llegada de nuevos empadronados en la mayoría de sus pueblos.

La esperanza es lo último que se pierde: ya solo quedan 207 para volver a superar el millar. Un objetivo que podría pasar de aventurarse como un "milagro" a una realidad si el empresario de Estados Unidos Jason Lee Beckwith logra su objetivo de hacer renacer de las cenizas del olvido el ahora despoblado poblado del Salto del Castro.

Mayra, de Ecuador, regenta un bar en Alcañices. / Ch. S.

Hasta ahora, uno de los impulsos ha llegado de la mano de la ubicación en Brandilanes de la comunidad auto sostenible de contemplación, meditación, estudio y yoga en un entorno natural "Advaitavidya Kailas Ashram", antes ubicada en Ametlla del Vallés (Cataluña), liderada por el monje y maestro hindú Swami Satyananda Saraswati de la Orden de Sri Lanka.

En la reversión de la despoblación rural también ha tenido mucho que ver la llegada de inmigrantes extranjeros, muy en particular de América Latina y África, en muchos casos familias completas con niños, listos y dispuestos para asentar, trabajar, formar sus hogares e iniciar una nueva y más próspera vida en tierras alistanas.

Sergio López, alcalde de Fonfría, se muestra esperanzado: "La verdad es que vivimos unos tiempos de esperanza poblacional. La llegada de familias jóvenes y con niños está siendo un revulsivo para todos nuestros pueblos, en particular para el colegio. Ahora mismo el problema es que ya no hay viviendas libres para arrendar. La demanda supera con creces a la oferta".

Las familias empadronadas con hijos en los ochos pueblos del municipio de Fonfría tienen premio, pues el Ayuntamiento garantiza una ayuda a la natalidad global de 3.000 euros, repartidos en diez anualidades de 300, hasta los diez años de edad, a las cuales ya se han acogido 18 niños y niñas.

Tomando como referencia los inicios del siglo XX, Fonfría sumaba en 1901 un total de 1.501 habitantes, en 1910 subió hasta los 1.509 y en 1920 había bajado a los 1.448. De nuevo volvía a incrementar su población en 1930 a 1.529 para sufrir otro retroceso a 1.417 en 1940. Coincidiendo con el año 1950 llegaría su época de mayor esplendor batiendo su récord histórico con 1.980 empadronados, aguantando luego con una ligera caída hasta los 1.748 en 1960.

Curas africanos en la iglesia de Valer de Aliste / Ch. S.

En los años 60 comenzó una caída libre que le llevó a perder 450 habitantes. En los 70 se remontaba hasta los 1.559 residentes. La espectacular subida se debe a la disolución del municipio de Ceadea en 1973 pasando la cabecera, Arcillera, Fornillos y Moveros al de Fonfría. Entre 2007 y 2008 se rompió a la barrera del millar bajando a 993 empadronados llegando en 2023 a tocar fondo con 763 (408 varones y 355 mujeres).

18 pueblos pierden; 11 suben

Aliste, Tábara y Alba, la comarca natural más grande de la provincia de Zamora con 31 municipios y 102 pueblos, es una víctima más de la despoblación rural galopante que sufre Castilla y León originada por el éxodo iniciado en los años sesenta del siglo XX del campo a la ciudad.

Solamente 11 municipios han logrado ganar vecinos el último año (73 en total) y 18 han perdido residentes (175) con lo cual se cierra el ejercicio con una pérdida de 102 vecinos, situándose con 10.657 empadronados. Un triste bagaje si tenemos en cuenta que en el año 1950 se superaban los 45.000 habitantes.

El municipio de Alcañices (Vivinera, Santa Ana y Alcorcillo) es el único de los 31 de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba que supera el millar de habitantes, más concretamente 1.062, lo cual le permite ser así mismo el único que mantiene la corporación municipal con 9 ediles.

De los 31 municipios, 11 incrementaron su población con 73 nuevos residentes en conjunto: Fonfría 794 (+31), Ferreras de Abajo 461 (+10), Trabazos 848 (+8) Rabanales 497 (+9), Pozuelo de Tábara 150 (+5), Samir de los Caños 158 (+2), Losacino 189 (+2), Moreruela de Tábara 290 (+2), Perilla de Castro 150 (+2), Alcañices 1.062 (+1) y Villalcampo 380 (+1).

Dos ayuntamientos, ambos en la Tierra de Alba, Santa Eufemia del Barco (169) y Vegalatrave (79) se quedarían como estaban, sin subir, pero sin bajar.

Una familia venezolana que se ha asentado en Fonfría y que ha recuperado el servicio de taxi. / Ch. S.

Por su parte 18 perdieron 175 habitantes: Muelas del Pan 592 (-24), Faramontanos de Tábara 318 (-22), San Vicente de la Cabeza 309 (-14), Viñas 148 (-12) Gallegos del Río 465 (-12), Mahíde 299 (-11), Olmillos de Castro 182 (-11), Riofrío de Aliste 589 (-10), San Vitero 419 (-10), Manzanal del Barco 118 (-10), Ferreruela 409 (-10), Videmala de Alba 131 (-9), Figueruela de Arriba 310 (-8), Tábara 743 (-5), Carbajales de Alba 473 (-3), Pino del Oro 173 (-2), Rabano de Aliste 313 (-1) y Losacio 90 (+1).

Entre los pueblos que han subido población la causa principal ha sido la llegada de inmigrantes, familias completas integradas por padres con niños y adolescentes. Solo en los municipios alistanos rayanos con Portugal hay ciudadanos nacidos en el extranjero procedentes al menos de 31 países diferentes: Portugal, Francia, Bulgaria, Estadios Unidos, Marruecos, Alemania, Brasil, Cuba, Argentina, China, Perú, Venezuela, México, Reino Unido, Suiza, Rumanía, Ucrania, Senegal, Angola, Rusia, Polonia, Bélgica, República Dominicana, Nigeria, Tanzania, Colombia, Uruguay, Italia, Paraguay, Ecuador y Bolivia.