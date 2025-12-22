Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La nieve deja nuevas carreteras afectadas en Sanabria este lunes

Si bien la situación es "mejor" a la de ayer, el Parque de Maquinaria de la Diputación de Zamora continúa trabajando para liberar los accesos más afectados

Primeras nevadas en Sanabria

Primeras nevadas en Sanabria / Araceli Saavedra

E. V.

La nieve continúa haciendo acto de presencia en el noroeste de la provincia de Zamora, especialmente en la Alta Sanabria. Allí, desde la madrugada del domingo las bajas temperaturas han registrado varios episodios de nevadas conformando la primera nevada copiosa del recién estrenado invierno y que ha afectado a varias carreteras de la zona.

Durante la jornada de hoy, la empresa de mantenimiento de la Diputación de Zamora continúa trabajando para preservar la seguridad en las carreteras de al red provincial. Las máquinas quitanieves se afanan para despejar de nieve y hielo la vía mientras esparcen fundentes. Si bien la situación es "mejor" a la de ayer, desde la institución provincial confirman que son tres las carreteras afectadas en esta jornada.

En concreto, las vías condicionadas por la presencia de nieve son la ZA-P-2669, en el acceso a Hermisende desde la A-52; la ZA-L-2699 (acceso a La Tejera); así como la ZA-L-2696 de acceso a San Martín del Terroso.

