Sin límites de población: así serán las nuevas ayudas para mantener bares en pueblos de Zamora

La Junta no establecerá límite de población en la próxima convocatoria de ayudas destinadas a apoyar el mantenimiento de bares y centros de ocio en el medio rural.

Así lo ha anunciado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González, quien destacó el aumento de solicitudes de las ayudas, de las que ya se han beneficiado 933 establecimientos que desarrollan su actividad en pequeños pueblos de la región.

La Administración regional espera que las solicitudes sigan aumentando en sucesivas convocatorias, ya que en 2026 no se establecerá ningún límite de población, lo que permitirá acceder a la ayuda a cualquier municipio o pedanía de Castilla y León que solo cuente con un bar o con establecimiento similar.

En 2024 y 2025, la Junta ha destinado más de cinco millones de euros para apoyar el mantenimiento de bares y de centros de ocio en pequeños núcleos rurales, a través de una línea de ayudas individuales de 3.000 euros anuales para hacer frente al reto demográfico, fortalecer la cohesión social y contribuir a la actividad económica.

En total, se han concedido 1.667 ayudas individuales de 3.000 euros destinadas a facilitar el mantenimiento de bares y centros de ocio en pequeños núcleos rurales, permitiendo a estos establecimientos hacer frente a sus gastos corrientes de funcionamiento, como suministros generales de agua, electricidad, gas y otros combustibles para calefacción y agua caliente, así como servicios de Internet, televisión o plataformas audiovisuales.

En términos de alcance social, los establecimientos beneficiarios en la convocatoria de 2024 prestan servicio a una población estimada de alrededor de 145.000 personas al año, teniendo en cuenta tanto a los vecinos censados como a residentes temporales y visitantes.

Por su parte, los bares y centros de ocio apoyados en la convocatoria de 2025 dan cobertura a unas 200.000 personas anuales, reflejo del mayor número de localidades y establecimientos beneficiados por esta línea de ayudas.