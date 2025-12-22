Cultura
Fermoselle reivindica el legado de la poeta Margarita Ferreras en su 125 aniversario
Pilar Antón, Paco Moya y Dolores Fidalgo protagonizarán el coloquio del día 27 de diciembre
E. V.
Bajo el lema "Fermoselle contra el viento del olvido", la villa de Fermoselle homenajeará el legado de la poeta zamorana Margarita Ferreras como merecida protagonista del tradicional coloquio literario. La cuarta edición busca así celebrar el 125 aniversario del nacimiento de esta figura perteneciente a la generación del 27 en una sesión que se celebrará el día 27 de diciembre a las 18.30 horas en el salón de actos del Ayuntamiento.
Dolores Fidalgo, autora y experta en la figura de Ferreras; la poeta Pilar Antón y el músico Paco Moya Hernández serán los encargados de desgranar la vida y obra de la poetisa junto al escritor y organizador del acto, el sayagués Óscar Figueruelo.
El encuentro literario de Fermoselle nació con el firme compromiso de recuperar la memoria cultural de la provincia mediante actividades de primer nivel.
- Un pueblo de Zamora acogerá un matadero de ranas 'único en el mundo
- ¿Nuevo atractivo turístico en Zamora? Una pareja de Torres del Carrizal emprende y apuesta por la trufa
- Prisión sin fianza para un empresario de Sanabria por presunta agresión sexual
- Medio Ambiente da luz verde a la planta de biometano en El Cubo del Vino
- Junta y Opas apremian al Gobierno a que "haga los deberes" para agilizar el control del lobo en Castilla y León
- El porcino zamorano acusa el golpe de la PPA: 'La carne de cerdo es segura, no nos abandonen
- El Ayuntamiento de Molezuelas acumula 18 denuncias contra un ganadero por dejar las vacas sueltas
- El traslado de tres monjas dejará sin actos religiosos a decenas de pueblos en esta comarca zamorana