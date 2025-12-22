Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cultura

Fermoselle reivindica el legado de la poeta Margarita Ferreras en su 125 aniversario

Pilar Antón, Paco Moya y Dolores Fidalgo protagonizarán el coloquio del día 27 de diciembre

Plaza Mayor de Fermoselle.

Plaza Mayor de Fermoselle. / Víctor Garrido

E. V.

Fermoselle

Bajo el lema "Fermoselle contra el viento del olvido", la villa de Fermoselle homenajeará el legado de la poeta zamorana Margarita Ferreras como merecida protagonista del tradicional coloquio literario. La cuarta edición busca así celebrar el 125 aniversario del nacimiento de esta figura perteneciente a la generación del 27 en una sesión que se celebrará el día 27 de diciembre a las 18.30 horas en el salón de actos del Ayuntamiento.

Dolores Fidalgo, autora y experta en la figura de Ferreras; la poeta Pilar Antón y el músico Paco Moya Hernández serán los encargados de desgranar la vida y obra de la poetisa junto al escritor y organizador del acto, el sayagués Óscar Figueruelo.

El encuentro literario de Fermoselle nació con el firme compromiso de recuperar la memoria cultural de la provincia mediante actividades de primer nivel.

