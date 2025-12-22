El cruce de un ciervo deja un herido en la Nacional 631 en Tábara

Nuevo accidente por presencia de fauna. El cruce de un ciervo a su paso por la Nacional 631 ha provocado un choque con un vehículo que ha dejado a una persona herida, una mujer de 45 años que ha precisado atención asistencial in situ.

Los hechos ocurrían a las 09:11 horas a la altura del kilómetro 19, en el término municipal de Tábara. La Sala de Emergencias recibía el aviso del accidente que daba aviso a Guardia Civil de tráfico de Zamora y a Emergencias sanitarias - Sacyl para atender a una ocupante que se encontraba mareada.

Hasta el lugar se personaba una ambulancia para ofrecer los primeros cuidados.