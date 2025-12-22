El cruce de un ciervo deja un herido en la Nacional 631 en Tábara
Se trata de una mujer de 45 años que se encontraba mareada tras el choque
E. V.
Tábara
Nuevo accidente por presencia de fauna. El cruce de un ciervo a su paso por la Nacional 631 ha provocado un choque con un vehículo que ha dejado a una persona herida, una mujer de 45 años que ha precisado atención asistencial in situ.
Los hechos ocurrían a las 09:11 horas a la altura del kilómetro 19, en el término municipal de Tábara. La Sala de Emergencias recibía el aviso del accidente que daba aviso a Guardia Civil de tráfico de Zamora y a Emergencias sanitarias - Sacyl para atender a una ocupante que se encontraba mareada.
Hasta el lugar se personaba una ambulancia para ofrecer los primeros cuidados.
- Junta y Opas apremian al Gobierno a que "haga los deberes" para agilizar el control del lobo en Castilla y León
- Un pueblo de Zamora acogerá un matadero de ranas 'único en el mundo
- ¿Nuevo atractivo turístico en Zamora? Una pareja de Torres del Carrizal emprende y apuesta por la trufa
- Abatidos 42 jabalíes en una montería celebrada en este municipio de Zamora
- Prisión sin fianza para un empresario de Sanabria por presunta agresión sexual
- Henrry Nieves: el empresario venezolano que recupera 40 años después el taxi en Fonfría
- Medio Ambiente da luz verde a la planta de biometano en El Cubo del Vino
- El porcino zamorano acusa el golpe de la PPA: 'La carne de cerdo es segura, no nos abandonen