El cruce de un ciervo deja un herido en la Nacional 631 en Tábara

Se trata de una mujer de 45 años que se encontraba mareada tras el choque

Imagen de archivo de un ciervo en la via en las inmediaciones de Moreruela de Tábara. | J. R.

E. V.

Tábara

Nuevo accidente por presencia de fauna. El cruce de un ciervo a su paso por la Nacional 631 ha provocado un choque con un vehículo que ha dejado a una persona herida, una mujer de 45 años que ha precisado atención asistencial in situ.

Los hechos ocurrían a las 09:11 horas a la altura del kilómetro 19, en el término municipal de Tábara. La Sala de Emergencias recibía el aviso del accidente que daba aviso a Guardia Civil de tráfico de Zamora y a Emergencias sanitarias - Sacyl para atender a una ocupante que se encontraba mareada.

Hasta el lugar se personaba una ambulancia para ofrecer los primeros cuidados.

