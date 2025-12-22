Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El belén "más alistano" sacado del ajuar familiar en Figueruela de Arriba

La localidad acoge la iluminación en la Plaza Mayor, las figuras de madera en la antigua casas de Correos y un singular nacimiento

Figueruela de Arriba luce su belén "más alistano"

Figueruela de Arriba luce su belén "más alistano" / Cedida

Estefanía Vega

Figueruela de Arriba

"El tapabocas era de mi padre, tiene un montón de años. La boina ni te digo y el pañuelo merino más aún". Prendas rescatadas del ajuar familiar componen el belén más alistano. Instalado en un garaje particular en Figueruela de Arriba, la representación del nacimiento del niño Jesús busca prescindir "de todos los lujos" apostando por la sencillez y el realismo. ¿Y qué mejor que basarse en la tierra?

La idea de Tomás Alonso toma forma entre telas que pasaron de generación en generación, desde la manta zamorana hasta el gorro "que se le ponía antes a los recién nacidos y que es también de la familia" como "la toalla que usaban en los bautismos". Entre calabazas, patatas y castañas como las ofrendas "de antaño" en estos lares. Paja y escobas, cunas y tenedores, aperos de barro y animales pintados a mano por un Tomás aficionado a la pintura componen un belén a tamaño natural en el que también ha colaborado Goyo. Situado enfrente del bar, la escenificación ha recibido ya en sus primeros días numerosos halagos. "Y si vienen de fuera les voy a abrir a cualquier hora", añade.

Una representación que se suma a la iluminación en la plaza gracias a Antonio y Pepe y a los animales de madera que custodian la antigua casa de Correos, obra de Mario Martín. Artesanía navideña digna de visitar.

