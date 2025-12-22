Dos artes sobre una imagen: Montse Laguno y Ana I. Pascual cruzan sus miradas en una exposición en Puebla

La fotógrafa Montse Laguno, de Bermillo de Sayago, y la pintora Ana I. Pascual, de Torregamones, cruzan sus miradas en la sala de exposiciones del castillo de Puebla de Sanabria.

Su exposición "Una escena, dos miradas" refleja dos artes sobre una imagen. Ver a través de sus miradas en el castillo será posible hasta el 31 de enero de 2026.

Esas miradas traducidas a imágenes recorren lugares tan distantes como el Masai Mara, en la Reserva Natural en Kenia, y el Lago de Sanabria y Los Arribes, Parques Naturales en Zamora.

Visitantes de la exposición admiran las obras de las dos artistas | / A. Saavedra

Su fauna, sus paisajes, sus gentes, sus puestas de sol, brindan por duplicado la mirada de pintora y fotógrafa. De origen Sayagués, las dos artistas también captan la luz en su tierra natal al crecer sobre el paisaje.

Pequeños detalles y grandes escenarios un contrate para el objetivo y para el pincel. La tercera mirada, el espectador.