Agrinza se consolida como un pilar de desarrollo agrícola y económico de Tierra de Campos

La Sociedad Cooperativa Agrícola Zamorana (Agrinza), con sede en Villalpando, ha celebrado su asamblea general ordinaria, durante la que los 80 socios que asistieron conocieron de primera mano la evolución, la gestión y sus perspectivas de futuro.

Uno de los puntos más relevantes del orden del día de la asamblea fue la presentación de los resultados económicos correspondientes al ejercicio 2024, en el que Agrinza alcanzó una cifra de negocio de 18.809.632 euros y obtuvo un beneficio superior a los 139.000 euros, resultados que "reflejan la solidez financiera y la buena gestión de la cooperativa", apuntaron sus responsables.

Las cifras expuestas en la asamblea evidencian "la solvencia, eficiencia y fortaleza" de la sociedad cooperativa, incluso en un contexto marcado por las dificultades y crisis que afectan al sector primario, consolidándose como un pilar fundamental para el desarrollo agrícola y económico de la comarca.

Reconocimiento a los dos responsables de la cooperativa que dejan sus cargos para disfrutar de la jubilación. / Cedida

Durante la asamblea también se celebraron elecciones al Consejo Rector, motivadas por la jubilación de dos de sus miembros tras 30 años de dedicación a la cooperativa, Juan Marín Casaus, vicepresidente, y José Roales Martín, secretario. Ambos fueron reconocidos por su compromiso y trayectoria al servicio de la cooperativa.

Tras el proceso electoral, fueron elegidos por unanimidad Ángel González Gago, como nuevo vicepresidente, y Miguel Ángel Vicente Peláez, como secretario.

Agrinza gestiona y comercializa las producciones de agricultores de la comarca de Tierra de Campos y se ha consolidado como un referente en el sector agropecuario de la región, gracias a la amplica gama de servicios que ofrece sus socios, tales como asesoramiento técnico en el campo o el suministro de productos fitosanitarios, abonos, semillas y gasóleo, ya que dispone de una gasolinera en sus instalaciones.

Además, es socia de la cooperativa Cobadu, con la que mantiene una sólida relación, basada en la colaboración y el apoyo mutuo, lo que refuerza su posición dentro del cooperativismo agrario de la provincia y de Castilla y León.