Adiós a los problemas de recepción de la señal de televisión en estos pueblos de Zamora

La “dejadez del Gobierno” a la hora de resolver los problemas de recepción de la señal de televisión en varios municipios de la provincia ha motivado la firma de un convenio entre la Junta y la Diputación, por el que se acometerán diferentes actuaciones, con el fin de mejorar la cobertura en el medio rural.

El delegado de la Junta y el presidente de la Diputación, Fernando Prada y Javier Faúndez, han presentado este lunes los detalles de un convenio que evidencia la “sintonía” de ambas instituciones a la hora de afrontar problemas que afectan a pueblos de la provincia en los que, por la deficiente señal de la televisión, sus vecinos, en muchos casos de edad avanzada, se ven privados del acceso a una información completa y de un medio que favorece el entretenimiento.

El presidente de la Diputación, recordó que varios alcaldes han trasladado a la institución las “dificultades” detectadas en sus municipios para que los vecinos puedan acceder a determinados canales de televisión, problema que, en algunos casos, se agrava con la niebla”.

Ante esta situación y la falta de respuesta del Gobierno, al que “se ha insistido en que colabore económicamente”, Junta y Diputación han decidido “no mirar para otro lado” y poner en marcha soluciones.

La primera actuación se basa en ampliar la potencia de los repetidores de Milles de la Polvorosa y de Peñausende y que beneficiará a más de 8.000 personas. Recordó Faúndez que la Diputación aprobó para este año una partida de 65.000 euros con el fin de sufragar actuaciones que permitan mejorar la cobertura, la misma cantidad que ha presupuestado para el 2026.

Además, recordó que, la primera medida fue realizar un sondeo entre los Ayuntamientos para conocer los problemas de sus territorios y, finalmente, se comunicaron 33 incidencias. En septiembre, la Diputación licitó por 12.000 euros un contrato de consultoría para que una empresa técnica elaborara un informe sobre las soluciones que era preciso adoptar y en qué repetidores era preciso intervenir. A finales de noviembre, la empresa adjudicataria detalló en el informe la necesidad de actuar en 13 repetidores situados en distintos puntos de la provincia.

Las dos primeras actuaciones se llevarán a cabo en los repetidores de Milles de la Polvorosa y de Peñausende. Con la ampliación de la potencia del repetidor de Milles de la Polvorosa, también se mejorará la señal de televisión en otras localidades como Villanueva de las Peras, Santa María de Valverde, la Torre del Valle y Pueblica de Valverde.

Deficiencias

Con la actuación prevista en el repetidor de Peñausende también se subsanará el problema de la deficiente señal de televisión en Cabañas de Sayago, El Cubo del Vino y Mayalde, al margen de mejorar el servicio del repetidor de Fadón. La Diputación sufragará el coste de las obras, que han sido adjudicadas por 43.000 euros, mientras que la Junta se encargará del mantenimiento de los equipos.

En un futuro, se acometerán otras actuaciones de mejora en Camarzana de Tera, Alcañices, Pino del Oro, La Bóveda de Toro, Asturianos, Trabazos, Ferreras de Arriba, Espadañedo, Muelas, Riofrío y en Pedralba de la Pradería.

Por su parte, el delegado territorial de la Junta cuestionó la “dejadez” del Gobierno en cuanto “al control y a la atención” para que la señal de televisión llegue a todos los rincones de la provincia, lo que obligado a la Administración regional y a la Diputación a actuar para “suplir esa carencia”, eliminar la brecha digital en parte del territorio de la provincia o favorecer la igualdad y la cohesión social.

En este sentido, destacó otras actuaciones que ya están en marcha como sensorización de servicios que se prestan en el medio rural y que miden parámetros relacionados con los residuos, el agua o los silos en los que se acumula salmuera, por si fuera necesaria su utilización en el marco de la campaña de viabilidad invernal.

Del mismo modo, recordó que ya se han instalado varios sensores en carreteras para controlar la formación de placas de hielo, mientras que en el acceso a la Laguna de Peces se ha instalado otro que ofrece información real a las personas que se dirigen al paraje natural.