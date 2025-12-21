Sanabria despierta teñida de blanco
Una intensa nevada registrada durante la noche ha cubierto gran parte de la comarca creando una estampa totalmente invernal
La comarca de Sanabria ha despertado hoy con un paisaje que ya tardaba en llegar.
Una intensa nevada registrada durante la noche ha cubierto toda la zona creando una estampa totalmente invernal.
Desde Lubían, el equipo de mantenimiento invernal de la Junta de Castilla y Léon ha despejado las carreteras de la zona de Alta Sanabria hasta Porto. Por otro lado, la carretera de que sube a la Laguna de los Peces permance cerrada por la cantidad de nieve acumulada.
Las autoridades recomiendan mantener la precaución en los desplazamientos si son altamente necesarios, seguir las indicaciones del tráfico y consultar el tiempo.
Por su parte, advierten a los vecinos del peligro de caídas y resbalones por la formación de placas de hielo, ya que se prevén heladas generalizadas.
Sanabria luce así un paisaje invernal que invita a los zamoranos a disfrutar de la nieve.
- Un pueblo de Zamora acogerá un matadero de ranas 'único en el mundo
- ¿Nuevo atractivo turístico en Zamora? Una pareja de Torres del Carrizal emprende y apuesta por la trufa
- Prisión sin fianza para un empresario de Sanabria por presunta agresión sexual
- Medio Ambiente da luz verde a la planta de biometano en El Cubo del Vino
- Junta y Opas apremian al Gobierno a que "haga los deberes" para agilizar el control del lobo en Castilla y León
- El porcino zamorano acusa el golpe de la PPA: 'La carne de cerdo es segura, no nos abandonen
- El Ayuntamiento de Molezuelas acumula 18 denuncias contra un ganadero por dejar las vacas sueltas
- El traslado de tres monjas dejará sin actos religiosos a decenas de pueblos en esta comarca zamorana