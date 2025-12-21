Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Óscar Puente sobre el AVE SanabriaTaxi en FonfríaÚltima esfuerzo Zamora CFObispo de ZamoraComprobar Lotería Navidad
instagramlinkedin

Papá Noel adelanta su llegada en Morales del Vino

Familias enteras salieron a la calle para recibir a Papá Noel días antes de que haga su aparición estelar en miles de hogares zamroanos

Desfile de Papá Noel en Morales del Vino.

Desfile de Papá Noel en Morales del Vino. / Cedida

E. V.

Morales del Vino

Uno de los personajes más queridos en estas fechas festivas que se aproximan hizo un alto en su ajetreada agenda para comenzar a sembrar la ilusión en los niños zamoranos. Concretamente, fueron los pequeños de Morales del Vino y alrededores quienes disfrutaron del desfile de Papá Noel en un anticipo de la que será su visita oficial en la noche del 24 de diciembre.

Familias enteras salieron a la calle para recibir a un Papá Noel que, subido a un remolque engalanado con globos, repartió abrazos, sonrisas e ilusión sin olvidarse de su saco, fiel compañero durante los próximos días de duro trabajo.

Noticias relacionadas y más

Una visita que coincidía con los últimos compases del otoño. Para hacer frente a las bajas temperaturas, los asistentes disfrutaron de un chocolate con churros como broche final a una jornada cargada de ilusión y ambiente navideño.

Papá Noel con los organizadores del desfile y miembros de la corporación municipal de Morales del Vino.

Papá Noel con los organizadores del desfile y miembros de la corporación municipal de Morales del Vino. / Cedida

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents