Papá Noel adelanta su llegada en Morales del Vino
Familias enteras salieron a la calle para recibir a Papá Noel días antes de que haga su aparición estelar en miles de hogares zamroanos
E. V.
Uno de los personajes más queridos en estas fechas festivas que se aproximan hizo un alto en su ajetreada agenda para comenzar a sembrar la ilusión en los niños zamoranos. Concretamente, fueron los pequeños de Morales del Vino y alrededores quienes disfrutaron del desfile de Papá Noel en un anticipo de la que será su visita oficial en la noche del 24 de diciembre.
Familias enteras salieron a la calle para recibir a un Papá Noel que, subido a un remolque engalanado con globos, repartió abrazos, sonrisas e ilusión sin olvidarse de su saco, fiel compañero durante los próximos días de duro trabajo.
Una visita que coincidía con los últimos compases del otoño. Para hacer frente a las bajas temperaturas, los asistentes disfrutaron de un chocolate con churros como broche final a una jornada cargada de ilusión y ambiente navideño.
- Un pueblo de Zamora acogerá un matadero de ranas 'único en el mundo
- ¿Nuevo atractivo turístico en Zamora? Una pareja de Torres del Carrizal emprende y apuesta por la trufa
- Prisión sin fianza para un empresario de Sanabria por presunta agresión sexual
- Medio Ambiente da luz verde a la planta de biometano en El Cubo del Vino
- Junta y Opas apremian al Gobierno a que "haga los deberes" para agilizar el control del lobo en Castilla y León
- El porcino zamorano acusa el golpe de la PPA: 'La carne de cerdo es segura, no nos abandonen
- El Ayuntamiento de Molezuelas acumula 18 denuncias contra un ganadero por dejar las vacas sueltas
- El traslado de tres monjas dejará sin actos religiosos a decenas de pueblos en esta comarca zamorana