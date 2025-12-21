La nieve condiciona el tráfico en Sanabria: estas son las carreteras afectadas
El Parque de Maquinaria de la Diputación trabaja en estos momentos para acceder hasta el Alto del Vizcodillo donde la nieve ha sido especialmente copiosa
E. Vega
A escasas horas para que el invierno haga su aparición oficial, la comarca de Sanabria ha vuelto a amanecer teñida de blanco, carreteras incluidas. Al menos cinco vías permanecen condicionadas al tráfico desde la madrugada de este domingo, lo que ha obligado a los operarios del Parque de Maquinaria de la Diputación de Zamora a despejar los puntos más afectados.
Los puntos más condicionados al tráfico se concentran en la ZA-L-2699 en dos puntos (en el acceso a La Tejera como a Hermisende), la ZA-L-2686 (acceso a Lubián) y la ZA-2661 (entre Villarino y San Ciprián de Sanabria). Los trabajos del limpieza y retirada de nieve y hielo también se están centrando en las carreteras ZA-L-2692 (de Ilanes a Sotillo desde El Puente de Sanabria) y en la ZA-2694 (de Cobreros a San Román de Sanabria así como en el tramo que va desde El Puente a Trefacio).
Otro punto en el que la nieve ha copado la vía es el acceso al Alto del Vizcodillo hasta el límite con la provincia de León, un punto en el que el Parque de Maquinaria intervendrá en cuanto sea posible con las máquinas quitanieves y esparciendo fundentes, dado que en este punto la nevada ha sido especialmente copiosa en este punto.
Consejos para conducir con nieve
La Sala de Emergencias del 112 recomienda una serie de consejos antes de ponerse al volante en época de avisos por climatología adversa por bajas temperaturas:
- Si no le queda más remedio que viajar, no lo haga solo. Lleve en el coche radio, cadenas, pala, cuerda, una linterna, ropa de abrigo, una manta y alimentos ricos en calorías.
- Lleve el depósito de combustible lleno.
- Infórmese a través de la Agencia Estatal de Meteorología, Protección Civil o Tráfico de las inclemencias y del estado de las carreteras.
- Evite conducir de noche. Los peligros son mas difíciles de detectar.
- Antes de salir revise frenos, neumáticos y sistemas de alumbrado. Reponga líquido anticongelante.
- Si el temporal nos sorprende dentro del coche y lejos de un pueblo o lugar de refugio, deberá permanecer dentro de él. El coche nos resguardará de la ventisca y los neumáticos nos aislarán de los rayos. Si mantiene el coche en marcha con la calefacción puesta, abra un poco una ventanilla para que circule el aire y evitar posibles intoxicaciones.
- No se duerma con el motor en marcha.
- Mantenga libre de nieve y desbloqueado el tubo de escape.
- Ponga las cadenas al coche en presencia de hielo o nieve dura.
- Conduzca despacio, con suavidad y a una marcha reducida, sin hacer cambios bruscos de dirección.
- Si entra en una zona de hielo no pise el freno. Deje que el vehículo cruce por su propia inercia.
