La nieve condiciona el tráfico en Sanabria: estas son las carreteras afectadas

A escasas horas para que el invierno haga su aparición oficial, la comarca de Sanabria ha vuelto a amanecer teñida de blanco, carreteras incluidas. Al menos cinco vías permanecen condicionadas al tráfico desde la madrugada de este domingo, lo que ha obligado a los operarios del Parque de Maquinaria de la Diputación de Zamora a despejar los puntos más afectados.

Los puntos más condicionados al tráfico se concentran en la ZA-L-2699 en dos puntos (en el acceso a La Tejera como a Hermisende), la ZA-L-2686 (acceso a Lubián) y la ZA-2661 (entre Villarino y San Ciprián de Sanabria). Los trabajos del limpieza y retirada de nieve y hielo también se están centrando en las carreteras ZA-L-2692 (de Ilanes a Sotillo desde El Puente de Sanabria) y en la ZA-2694 (de Cobreros a San Román de Sanabria así como en el tramo que va desde El Puente a Trefacio).

Otro punto en el que la nieve ha copado la vía es el acceso al Alto del Vizcodillo hasta el límite con la provincia de León, un punto en el que el Parque de Maquinaria intervendrá en cuanto sea posible con las máquinas quitanieves y esparciendo fundentes, dado que en este punto la nevada ha sido especialmente copiosa en este punto.

Consejos para conducir con nieve

La Sala de Emergencias del 112 recomienda una serie de consejos antes de ponerse al volante en época de avisos por climatología adversa por bajas temperaturas: