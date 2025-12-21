Henrry Nieves: el empresario venezolano que recupera 40 años después el taxi en Fonfría

El Ayuntamiento de Fonfría (Fornillos de Aliste, Ceadea, Arcillera, Moveros, Castro de Alcañices, Brandilanes y Bermillo de Alba), cuya corporación municipal preside el alcalde Sergio López, ha recuperado después de 40 años el servicio de taxi que permitirá a los vecinos de los ocho pueblos disponer las 24 horas del día y los 365 días del año de un medio de transporte gracias a una familia procedente de Maracay, en Venezuela.

Una historia de lucha, sacrificio y superación, la de Henrry Nieves Fernández. Funcionario (bombero profesional), con dos carreras, empresario de éxito que también fue director de la Brigada de la Agrupación Infantil y Juvenil "Cagua" del Estado de Aragua; tras abandonar Venezuela por la inestable situación de su país reinicia su vida como taxista en Fonfría.

La familia integrada por Henrry Nieves y Eriluz Peña, junto a su hija Yuviana, ha llegado a España en busca de una mejor calidad de vida, huyendo de la situación que se vive en su país de origen, donde en muchos casos los sueldos y las pensiones no les alcanzan ni para poder cubrir cosas tan imprescindibles como la alimentación y las medicinas.

Henrry Nieves Fernández nació el día 8 de abril de 1979 en la ciudad de Maracay, fundada el 5 de marzo de 1701 como San José, capital del estado de Aragua y del municipio de Girardot, en Venezuela, al pie de la cordillera de la Costa, a 109 kilómetros de Caracas. Los terrenos donde se asienta fueron otorgados en el siglo XVI por el conquistador Sebastián Díaz Alfaro.

Henrry Nieves con su esposa Eriluz y su hija Yuviana. / Ch. S.

Allí realizó sus estudios de Educación Primaria en el colegio "Alberto Gota Fernández", pasando luego para la secundaria al Liceo "Julio Morales Lara". Comenzó a trabajar a los 18 años alternando su empleo con los estudios en la Universidad hasta sacarse dos carreras: es licenciado en Administración de Recursos Humanos y técnico superior de Seguridad Industrial. Estudios que alternó con el trabajo de funcionario venezolano como bombero profesional.

Terminados los estudios, su alma de emprendedor le llevó a crear su propia y exitosa empresa "Seguridad y Salud Laboral Integral Nieves", donde llegó a dar trabajo a 28 empleados (instructores, técnicos y analistas), prestando trabajos para numerosas e importantes empresas venezolanas hasta que, una tras otra, fueron siendo expropiadas por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Tras 24 años de trabajo como bombero (profesión allí considerada de alto riesgo) fue obligado a jubilarse por el propio Gobierno de Venezuela, eso sí, cobrando el 100% de la pensión. Si esto le hubiera sucedido en España hubiera sido una buena noticia al retirarse con el 100% del sueldo. Sin embargo, en Venezuela la jubilación fue un regalo envenenado y difícil de creer –si no fuera porque es la dura realidad– ya que su pensión mensual asciende a tres dólares: "Sí, tres dólares". Para hacernos una idea, nos pone un ejemplo: "Allí un kilo de carne allí cuesta 12 dólares".

Los venezolanos aman a su país, pero son conscientes de la realidad: "Venezuela vive muchas contradicciones. Tenemos un país que es muy rico, tenemos petróleo y otro valores, pero es una economía insostenible. Por ejemplo, sacar un documento como un pasaporte te cuesta 226 dólares. Pero no puedes decir nada en contra, porque puedes ir preso e incluso peligrar tu integridad física".

El nuevo alistano junto a la corporación municipal de Fonfría.

Con su presente tambaleándose y un futuro que de esperanzador no tenía nada, la incertidumbre formaba parte de su vida diaria. La familia asumió y decidió que tenía que buscarse la vida fuera de Venezuela. Primero enviaron a sus cuatro hijos mayores a Chile, donde permanecen. Posteriormente ellos siguieron sus pasos, pero hacia Colombia, donde permanecieron tres años. Hasta que se dieron cuenta que "Colombia va por el mismo camino que Venezuela. Allí tampoco logras estabilidad".

Eriluz Peña fue la primera en cruzar el océano Atlántico. Lo hizo sola, dispuesta a ganarse la vida en España, aterrizando en la comarca de Aliste para asentarse en Matellanes (localidad perteneciente al municipio de Rabanales) donde comenzó cuidando a una señora mayor y poco a poco a darse cuenta que esta vez sí, Aliste podía ser su morada definitiva.

Cuando logró ahorrar y consiguió la nacionalidad española envió a Colombia el pasaje para traerse a su esposo Henrry y a su hija Yuviana, la cual actualmente está totalmente integrada y con 14 años estudia la ESO en el Instituto de Bachillerato Aliste de Alcañices, mientras ella ahora trabaja en la residencia de la tercera edad Virgen de la Salud de Alcañices.

Nada más llegar a España, Henrry mostró y demostró su ganas de adaptarse y a pesar de sus dos carreteras universitarias y su exitoso pasado de juventud como empresario y funcionario en Venezuela, no le dolió prendas sacrificarse y empezar de nuevo, de cero, alternando diferentes trabajos desde trabajar en la construcción a desbrozar terrenos o desarrollar su labor en la granja Caracoles de Aliste de Fonfría.

La familia Nieves Peña se muestra agradecida por la acogida en España: "Nos han tratado y nos tratan desde el primer momento de maravilla, como a uno más. Nos han ayudado mucho, el párroco Teo Nieto, los alcaldes Santiago Moral de Rabanales, Jesús Blanco de Matellanes y Sergio López de Fonfría y toda su corporación municipal, el gerente de Adata Chema Polo y nuestros nuevos vecinos. La gente de Aliste es muy buena y acogedora. Estamos muy contentos y agradecidos a todos".

Agradecimiento que extiende a los actuales taxistas de Alcañices: "Paco y Miguel se han portado muy bien conmigo y me han asesorado", así como al concesionario Palausa de Zamora y al Banco Santander de Alcañices.

La convocatoria pública para la adjudicación de una licencia de autotaxi para la prestación del servicio en el municipio de Fonfría llamó la atención de Henrry Nieves, que se interesó por ella, se presentó y resultó el adjudicatario, concesión por la que deberá abonar una cuota módica de 50 euros anuales. La licencia es personal e intransferible.

Aunque ya está empadronado en el municipio donde trabaja de taxista, la familia sigue residiendo en Matellanes, a la espera de poder encontrar una vivienda en el municipio de Fonfría.

El nuevo taxi de Fonfría que conducirá Henrry / Ch. S.

Tras concedérsele la licencia en el mes de julio, la entrega del vehículo no le llegó hasta finales de noviembre, para echar a andar como "Taxi el Venezolano". Lo primero que ha hecho es darse a conocer en redes sociales con su cuenta de Facebook "Henrry Nieves" donde ya suma 153 amigos de toda la comarca alistana. Su teléfono de contacto es el 652 244 118. Un hombre que ni olvida sus raíces ni su lugar de acogida llevando en su logotipo las banderas de España y de Venezuela.

Henrry ya ha comenzado a ofrecer su oficio de taxista y los primeros viajes se están centrando hacia Zamora capital y otras ciudades como Salamanca y Valladolid, además de Alcañices, centro administrativo de la comarca donde se halla también el centro de salud de Aliste. También está haciendo viajes fuera de España, en concreto a poblaciones portuguesas como Miranda do Douro, Vimioso y Braganza.

"Taxi El Venezolano", asevera Henrry, "no es sólo un medio de transporte, sino también una historia de emprendimiento, integración y esfuerzo. Representa el camino de un venezolano y su familia que llegaron a España buscando una mejor calidad de vida, con trabajo honesto y vocación de servicio. Aunque actualmente cuatro de mis hijos aún se encuentran en Chile y no he podido reunir a toda mi familia, este proyecto es un paso firme para seguir construyendo un futuro mejor. Este momento representa un logro muy importante tanto a nivel personal como familiar. Estoy comprometido con prestar un servicio de taxi responsable, puntual y humano, formando parte de la vida social, cultural y económica de Fonfría y de Aliste".

Fonfría es un municipio donde la mayor parte de la población es de la tercera edad y muchos de los residentes habituales, octogenarios y nonagenarios, o no tienen vehículo propios o "ya no estamos para conducir", por lo cual reconocen y sentencian que "es un gran logro saber que tienes un servicio de taxi que si lo llamas te viene a recoger y a traer a la puerta de casa". Un servicio que en la localidad de Fonfría dejó de prestarse hace ya cuarenta años.

Francisco Escudero Calvo, que hoy cuenta con 91 años de edad, fue el último taxista en la cabecera municipal hasta que dejó de prestar servicio en el año 1985. En el pueblo de Castro de Alcañices, anejo de Fonfría, también hubo taxi, servicio que ofreció hasta el año 1992 el actual concejal Santiago López. Otros pueblos que también contaron con licencia fueron Brandilanes y Fornillos.

Tierra que fue de emigrantes, ahora de inmigrantes

Como la práctica totalidad de los municipios alistanos, fue el de Fonfría tierra de emigrantes incluso al extranjero: Alemania, Francia, Suiza, Cuba, Argentina, México, Brasil y Estados Unidos. Valga como ejemplo que en la actualidad hay 258 personas mayores de 18 años nacidas en alguno de los ocho pueblos que componen el Ayuntamiento que residen en el extranjero. Entre ellos su emigrante más ilustre es José Manuel Pascual García, natural de Ceadea y residente en Pretoria, que acaba de ser nombrado por el Ministro de Asuntos Exteriores de José Manuel Albares como nuevo embajador de España en la Unión de Comoras (archipiélago africano al norte de Madagascar y al este de Mozambique), cargo que compaginara con el de embajador en Sudáfrica.

El padrón municipal ha renacido olvidándose de restar para pasar a sumar: las matemáticas son una ciencia exacta y por lo tanto no engañan, siendo ya 41 las personas de otros países que, tras dejar atrás su tierra de origen, han sido acogidos en el municipio de Fonfría. Allí podemos encontrar desde ciudadanos nacidos en Portugal a otros de Francia, Bulgaria, Marruecos, Alemania, Brasil, Cuba, Argentina, Perú, Venezuela y México. Entre ellos varios niños en edad escolar ya integrados en el colegio rural agrupado de Fonfría abierto hace 44 años con 250 alumnos.

Los niños mexicanos, venezolanos y peruanos, ahora ya también alistanos y españoles, han obrado el milagro. De los cinco alumnos del curso escolar 2022-2023 y la amenaza de cierre, se ha pasado a 12, y varios niños menores de tres años ya corretean por las calles listos para garantizar el recambio generacional cuando los adolescentes vayan pasando al instituto de Alcañices. Los escolares se reparten entre el CRA de Fonfría y el colegio comarcal "Virgen de la Salud" de Alcañices cuya directora es del municipio: Alicia Alvarez de Ceadea.