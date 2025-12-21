La Diputación de Zamora despeja y reabre la carretera del Vizcodillo tras las fuertes nevadas

Sanabria recupera poco a poco la normalidad. Después de una noche gélida y en la que el protagonismo ha sido para la nieve, los habitantes de la comarca más montañosa de Zamora han iniciado su jornada dominical con un importante manto blanco sobre sus casas y carreteras. Pese a que estas inclemencias meteorológicas no han llegado a la cabecera comarcal, Puebla de Sanabria, la lista de pueblos que se han quedado temporalmente incomunicados o con dificultades para circular ha sido la más extensa de esta temporada invernal. Una situación que va mejorando con el trabajo de las instituciones, con reapertura de vías como el Alto del Vizcodillo.

La Diputación de Zamora ha actualizado la situación en torno a las 15:00 de la tarde, publicando un mensaje en sus diferentes canales de difusión y adjuntando imágenes del estado actual de la vía principal que une Sanabria con León. Pese al trabajo realizado por los trabajadores del Parque de Maquinaría provincial, la nieve todavía persiste en la ZA-P-2665, aunque ya existe un mínimo carril para todos aquellos usuarios que deban pasar por la cima del Vizcodillo (también conocida como El Peñón o Escuredo). En cualquier caso, desde la Diputación de Zamora recuerdan la necesidad de circular con precaución, por la presencia de placas de hielo en la calzada.

La cima del alto del Vizcodillo (o El Peñón), cubierta de nieve / Cedida

El operativo puesto en marcha por la administración provincial también trabaja a estas horas en otras muchas carreteras de la comarca, que se han visto afectadas en menor medida por la nieve de la pasada madrugada. Según lo expresado por la Diputación de Zamora, los puntos con mayores complicaciones durante la mañana eran la ZA-L-2699 (accesos a La Tejera y Hermisende), la ZA-L-2686 (acceso a Lubián) y la ZA-2661 (entre Villarino y San Ciprián de Sanabria). Asimismo, también ha habido labores de limpieza en las carreteras ZA-L-2692 (de Ilanes a Sotillo desde El Puente de Sanabria) y en la ZA-2694 (de Cobreros a San Román de Sanabria y desde El Puente a Trefacio).

Próximas horas

Después de una noche y una jornada dominical marcadas por la nieve, todo apunta a una mejoría aún mayor de la situación en las próximas horas. Así es, al menos, al revisar la previsión y los avisos programados por Aemet de cara a lo que resta de domingo y al lunes. Mientras que otras zonas de la Comunidad, especialmente en su área más oriental, seguirán pintadas de amarillo ante la posible acumulación de nieve, Sanabria no se encuentra ya en esta fase. Sin embargo, no hay que descartar totalmente la posibilidad de ver caer más copos en la comarca del noroeste zamorano, con un 45% de probabilidades para las primeras horas del lunes.