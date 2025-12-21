Abatidos 42 jabalíes en una montería celebrada en este municipio de Zamora

Más de medio centenar de cazadores procedentes de distintos puntos de España, una docena de batidores y seis rehalas han participado en una montería celebrada en la localidad de Peleas de Arriba, en la que se han abatido un total de 42 jabalíes.

La montería se desarrolló en las fincas "El Cubeto" y "Las Monjas", propiedad de la familia Colino y los cazadores participantes fueron guiados por Manuel Zurdo, responsable del grupo deportivo "Hunters Duero".

Desde primera hora de la mañana, el Centro de Turismo Rural La Becera y el restaurante "El Café", dieron la bienvenida a las más de cien personas que se congregaron en la localidad sayaguesa de Peñausende donde tuvo lugar el reparto de puestos y zonas de caza.

Ejemplares capturados por los cazadores durante la montería. / Cedida

En la montería también participaron tres agentes medioambientales que recordaron a los cazadores las normas de seguridad y comprobaron que la cacería cumplía con todos los requisitos exigidos.

Los más de 150 perros que formaban parte de las seis rehalas procedentes de varias localidades cercanas salieron a continuación al monte, seguidos de los 52 cazadores que se fueron colocando cada uno en el puesto que les había tocado por sorteo.

Sobre las cinco de la tarde del pasado sábado se clausuró la montería, en la que los participantes abatieron 42 jabalíes, de los que cuatro eran ejemplares de grandes dimensiones y con destacados colmillos, que son el trofeo más codiciado del animal.