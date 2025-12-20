Sanabria, con aviso amarillo y en alerta ante las nevadas de las próximas horas

La nieve volverá a teñir Sanabria de blanco. Una semana más, la comarca noroccidental de Zamora se convierte en el termómetro para conocer las adversidades meteorológicas que ocurren en el territorio. De hecho, son las tierras sanabresas las únicas que han vivido nevadas de cierta intensidad a lo largo de este invierno, que han obligado incluso a cortar algunas carreteras y a trabajar a las máquinas quitanieves en momentos puntuales. Esta vez, la situación será algo más complicada que hace unos días, como demuestra que Aemet haya incluido la zona entre sus avisos amarillos y que la Delegación del Gobierno haya activado sus alertas por fenómenos adversos.

Según el último boletín de Aemet, la probabilidad de vivir una situación adversa se sitúa entre el 40% y el 70% en el lapso que va desde las 19:00 horas de este sábado hasta las 20:00 horas de mañana. Sobre el papel, las acumulaciones de nieve podrían llegar a los 10 centímetros por encima de los 1.200 metros de altitud, una cota que podría bajar hasta los 1.000 con el paso de las horas. Será precisamente con este descenso cuando se podrían ver afectada una amplia lista de poblaciones, especialmente en Alta Sanabria. En el peor de los casos, las nevadas podrían también causar problemas a los vecinos de Puebla de Sanabria.

De igual manera, la Delegación del Gobierno en Castilla y León ha incluido a la comarca de Sanabria en su listado de zonas que estarán en alerta por inclemencias meteorológicas que puedan afectar a vías de competencia estatal, como es el caso de la A-52 y la N-525, siendo ambas la vía de entrada a Galicia desde la provincia. De igual manera, se esperan afecciones en otras carreteras cuya titularidad es autonómica o provincial, como la ZA-102 (acceso a Porto), ZA-103 (subida a la Laguna de Peces), la ZA-104 (carretera del Lago de Sanabria), ZA-106 (alteranativa en Alta Sanabria a las vías estatales), la ZA-925 (carretera de Rihonor) o la ZA-P-2665 (subida al Vizcodillo).

Castilla y León

Junto a Sanabria y la leonesa 'Cordillera Cantábrica', se sumarán otras once comarcas a partir de esta madrugada: tres en Burgos ('Cordillera Cantábrica', 'Meseta' e 'Ibérica'), tres en Soria ('Ibérica', 'Meseta' y 'Sistema Central'), dos en Segovia ('Meseta' y 'Sistema Central'), una en Ávila ('Sistema Central'), una en Palencia ('Cordillera Cantábrica') y una en Salamanca ('Sistema Central'). En todos estos casos, la cota sobre la que se esperan acumulaciones de hasta 5 centímetros serán los 900 metros, siendo aún mayores las nevadas en cotas superiores. Asimismo, esta situación ha obligado a la Delegación del Gobierno a activar la alerta por nevadas en todas las provincias a excepción de Valladolid.