Rihonor en la calle por el tren, la carretera, el camino y el puente

Vecinos de Rihonor y de toda la comarca de Sanabria y Carballeda se han echado este sábado a la Raya hisponolusa para reivindicar “servicios” y “comunicaciones”.

La Alianza UPA-COAG junto “a pocos”, pero con un mensaje contundente: tren, carretera, camino y puente internacional. Contundente el mensaje de una de las participantes: “deja a los niños en casa y que no vayan a clase”.

Son 15 kilómetros de una carretera que no cumple ninguna medida de seguridad por los que circulan, todos los días, las dos rutas escolares de ida y vuelta, de Rihonor a Puebla. Este sábado circularon los coches de los manifestantes, casi otra manifestación simbólica. A diario solo circulan los residentes, el trasporte escolar y “Todapiedra” el resto, como los enfermos y vendedores que venían de Braganza, “ya no pasan, van por Calabor”. Es una carretera con alta circulación de turistas.

Bonifacio de la Iglesia Prieto, vecino de Rihonor, “no cumple con la normativa por el ancho y, desde que estuvieron sacando los pinos, las curvas las dejaron destrozadas. Pero el verdadero miedo “se pasa cuando te cruzas en una curva con el autobús escolar”.

“Los carriles no tienen el ancho para que dos coches vayan cada uno por su carril” afirma la mujer que va a su lado en la marcha, desde el puente de Rihonor de Castilla a límite internacional.

Al límite del tono de su volumen de voz José Manuel Soto, de COAG, recordó al presidente de la Junta sus “dos escándalos” y “su ineficacia”, “que en 2025 no haya una carretera de Puebla a Rihonor”. Propuestas, acuerdos protocolos “y la carretera igual o peor”. Para llegar al tren de Alta Velocidad desde Braganza a la estación de Otero hay 45 kilómetros por Rihonor , y de Braganza a Zamora por Alcañices, 90.

Restitución de paradas

Seis meses “y lo que nos queda” lleva la comarca y la provincia reclamando al ministro de Fomento la reposición de las paradas suprimidas en la estación AV Sanabria de Otero de Sanabria. Y la pelea “seguirá” recordó la Alianza.

La lógica de matemáticas y tiempo frente a una carretera que solo sale en dibujos “no nos valen los dibujos que se quedan, como con la carretera de Porto, en el cajón”. Y además de los “dibujos” “el plan de la Raya” que tampoco se ejecuta “que empiece mañana” reclamo Soto. “Gastamos dinero público en hacer dibujos para que luego queden en el cajón”.

Con el ejemplo de la reparación del camino de Rihonor a Santa Cruz de Abranes que ha pedido reiteradamente la corporación de Pedralba de la Pradería, “cuatro camiones de zahorra” desde COAG se evidenció el “no” para todo de la Junta de Castilla y León. Y una advertencia, “los pueblos tienen que tener vías de salida” en caso de incendios, y más en esta zona de la Sierra de la Culebra, de lo poco que se ha salvado hasta ahora de los incendios de 2022 y 2025.

Cese y dimisión

Y al hilo de la ubicación en la Sierra de la Culebra, Soto retomó sus ataques al Director General de Medio Natural, José Ángel Arranz, para el que pidió dimisión y cese y “el dinero a las Zonas de Influencia Socioeconómicas” que anuló en 2010, y en 2025 sin ver un euro de ZIS invertido en los pueblos en estos 15 años.

El puente internacional “que no se puede hacer” saltó a la protesta con el argumento de que “La Sierra de la Culebra tiene cuatro carreteras internacionales”: Calabor, Rihonor, Riomanzanas y Villarino y la Diputación de Zamora hizo un puente internacional en Villarino ¿Por qué no se pueden hacer en Rihonor? Porque no hay ganas” reprochó Soto.

“No somos la España vaciada, somos la España castigada” clamó el organizador. “Saludos y felices fiestas a todos los que nos siguen por las redes desde sus ciudades y de Francia y Alemania, que ya les gustaría estar aquí”, para concluir.

Y de vuelta , los coches por la carretera pisando la raya, la Guardia Civil también, y esquivando las cunetas, blandones, gravilla, y la falta de bordes de la carretera que no se sabe dónde termina el alquitrán y empieza el monte .