La Mancomunidad Campos-Pan-Lampreana: compromiso con el servicio público y el desarrollo del territorio

La entidad celebra su fiesta en San Cebrián de Castro con la recepción de autoridades, una misa, una actuación de folclore y una comida de hermandad

Autoridades y participantes en la fiesta posan tras la misa oficiada en la iglesia. | A. V.

M. J. Cachazo

La Mancomunidad Tierra de Campos-Pan-Lampreana ha celebrado este sábado en San Cebrián de Castro su fiesta anual con un intenso programa de actividades, que ha servido para reforzar los lazos de unión entre los municipios que la integran y fortalecer la cooperación.

Autoridades provinciales y locales participaron en la fiesta que, con el paso del tiempo, se ha consolidado como un encuentro institucional de especial relevancia para los municipios de la Mancomunidad, que también contribuye a fortalecer la cooperación territorial y la identidad que caracteriza a la entidad.

La fiesta fue inaugurada con la recepción de las autoridades que respondieron a la invitación realizada por la Mancomunidad que, acto seguido, se dirigieron a la iglesia de la localidad para participar en una misa.

El encuentro prosiguió con la actuación del grupo de coros y danzas de Manganeses de la Lampreana, a la que siguió un vino español para los asistentes. La Mancomunidad clausuró su fiesta con una comida de hermandad celebrada en el salón del Ayuntamiento de San Cebrián de Castro y una sesión musical ofrecida por Dj Patri.

El alcalde de Manganeses de la Lampreana, Juan Carlos Bueno, preside la Mancomunidad que, con la jornada festiva celebrada en San Cebrián de Castro, reforzó su compromiso con el servicio público y el desarrollo del territorio que abarca en la provincia de Zamora.

