El "lenguaje" universal de las campanas resuena en este pueblo de Zamora

Alrededor de 40 campaneros procedentes de distintos puntos de la provincia han participado este sábado en un encuentro de hermandad celebrado en la localidad de Ricobayo de Alba.

La asociación cultural de campaneros organizó el encuentro con la intención de promover la fraternidad entre sus socios y de divulgar el "lenguaje universal" de las campanas.

El presidente de la asociación, Antonio José Ballesteros, realizó una valoración positiva del encuentro, que congregó a un elevado número de personas que comparten su afición por las campanas.

La jornada festiva en Ricobayo de Alba fue inaugurada con un pasacalles. Acto seguido, los participantes ofrecieron una exhibición en la que explicaron el "lenguaje" de las campanas a través de los toques y repiques civiles y militares.

Acto seguido, los campaneros se dirigieron a la iglesia de la localidad para asistir a una misa oficiada por el párroco, José Manuel Rubio, en la que también participaron el coro de la localidad, músicos de la asociación y un tamborilero.

Participantes ofrecen una exhibición con el campanario móvil y el de la iglesia de la localidad. / Cedida

El encuentro prosiguió con un almuerzo, en el que todos los asistentes fueron convidados a pastas y limonada, que dio paso a una comida de hermandad de todos los campaneros que se desplazaron hasta Ricobayo de Alba.

Recordó Ballesteros que la asociación celebra "dos fiestas al año". La primera coincide con la festividad de su patrón, San Paulino de Nola, que se celebra cada año el 22 de junio y la segunda tiene lugar en la recta final del año y es "rotatoria", con el objetivo de acercar la tradición del toque de campanas a distintos pueblos de la provincia de Zamora.

En la actualidad, la asociación cuenta con alrededor de 150 miembros, entre adultos y jóvenes, y con su labor ha logrado preservar una tradición muy arraigada en la provincia y, lo que es más importante, transmitirla a las nuevas generaciones para que perdure en el tiempo.