Los bomberos llevan la clase práctica de extinción de incendios a este pueblo de Zamora

Alcaldes, concejales, operarios municipales y vecinos de Carballeda han participado en Villardeciervos de la jornada de "Formación para conocer el funcionamiento y servicios de parques de Bomberos" impartida por el personal profesional del Consorcio con base en Rionegro del Puente.

La primera parte formativa se desarrolló en las instalaciones del Salón de la Juventud donde el responsable de los bomberos presentaron las líneas básicas de actuación, desde las medidas de autoprotección hasta una primera actuación hasta que llegan los servicios profesionales de extinción.

Entre los participantes asistieron concejales de Villardeciervos y el alcalde de Mombuey.

Mantener en buen estado tanto puntos hidratantes como bocas de riego es uno de los aspectos en que inciden los bomberos en la teoría y en la parte práctica. Trabajadores, operarios municipales, alguaciles, etc. están bastante familiarizados con el material y con las dificultades que puede entrañar su uso.

Entre las cuestiones que se presentan en las jornadas es precisamente el riesgo de robo del material de extinción, mangueras y llaves, de los armarios ubicados en la vía pública para una primera intervención en caso de incendio.

Desde precintos a alarmas son algunas de las posibilidades planteadas por los ciudadanos para evitar el robo, de mangueras. En algún pueblo ya han robado el material de extinción.