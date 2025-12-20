Bermillo de Sayago aprueba la construcción de un edificio de usos múltiples

El Pleno del Ayuntamiento de Bermillo de Sayago ha aprobado este viernes el proyecto para la construcción de un edificio de usos múltiples sobre una parcela de 1.000 metros cuadrados que se ubicará a escasa distancia del centro neurálgico del núcleo urbano.

En concreto, el edificio proyectado se erigirá sobre una parcela situada en la calle Salgada, a apenas 100 metros de la casa consistorial. Contará con un vestíbulo, sala polivalente, aula, aseos y espacio de almacenaje repartidos en un total de 380 metros cuadrados de superficie construida y 349 metros cuadrados de superficie útil.

El espacio más destacado lo ocupará la sala polivalente que, con una superficie útil de 225 metros cuadrados, estará concebida para acoger múltiples actividades sociales, culturales y formativas dadndo respuesta a las necesidades y demandas planteadas por los propios vecinos al consistorio y reforzando la vida comunitaria.

Render interior del proyecto del edificio de usos múltiples en Bermillo de Sayago. / Cedida

La actuación, diseñada con unas líneas modernas y versátiles, presentará dos volúmenes diferenciados a modo de separación del espacio destinado a almacenaje del resto de áreas de uso público.

Desde el Ayuntamiento se subraya que este proyecto supone un paso importante en la mejora de las infraestructuras municipales y en la atención a las necesidades reales de la población, contribuyendo al desarrollo social y comunitario de Bermillo de Sayago y su entorno.