Belenes y adornos vuelven a los pueblos de Sanabria por Navidad

Las figuras del Belén restauradas por las mujeres de la asociación "Trevinca" de El Puente de Sanabria ya ocupan un lugar destacado en la iglesia de la Virgen de la localidad.

El nacimiento recrea una escena navideña completa con las figuras del Misterio y la corriente de agua ha recibido numerosas visitas, así como el reconocimiento por el trabajo de restauración y montaje que han llevado a cabo las mujeres de la asociación.

En la recreación del ambiente navideño que durante esos días llena de ilusión el medio rural también se ha implicado la asociación cultural "San Pedro" de Valdespino que ha adornado sus barrios, desde La Gafa hasta Lagarejos, con alumbrado navideño y con originales figuras realizas con "escobas" retama.

Desde la asociación se organizó un taller para realizar las simpáticas figuras, con materiales reciclados por los escasos recursos económicos de la asociación, que también ha financiado los arcos navideños de luces.

Por otra parte las fachadas de Villardeciervos también se han llenado de luces dentro de la primera edición concurso promovido por el Ayuntamiento de "Decoración navideña de fachadas, balcones y ventanas" que fomentan el espíritu navideño, así como las visitas al Conjunto declarado Bien de Interés Cultural (BIC).