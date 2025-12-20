El albergue de San Martín de Castañeda se reabre gratuitamente para los jóvenes

El albergue de San Martín de Castañeda reabrirá sus puertas con estancias gratuitas para los jóvenes. Bajo el título "Sanabria, un albergue, mil historias", los interesados podrán disfrutar por riguroso orden de inscripción de un alojamiento en régimen de media pensión entre el 26 de diciembre y el 22 de febrero.

Una campaña promocional anunciada por la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, tras recordar que las obras de reforma integral ejecutadas por 1,9 millones con cargo a fondos europeos "ya han finalizado". "Queremos que los jóvenes conozcan el albergue, queremos que los jóvenes conozcan nuestro territorio, en este caso Sanabria" en referencia a la instalación ubicada en el zamorano Parque Natural Lago de Sanabria.

Los periodos acotados para esta campaña son del 26 al 30 de diciembre, del 2 al 11 de enero y, desde el 15 de enero, cada semana de jueves a domingo hasta el 22 de febrero. Las reservas se realizan en el correo smartincastaneda-ij@jcyl.es, indicando fechas y número de personas que van a acudir.

Un acto de promoción que se suma a las inversiones de la Junta para sumar nueva oferta a su Red de instalaciones juveniles, actualmente conformada por ocho residencias, once albergues, nueve campamentos, tres casas de la juventud, un centro de prevención de riesgos y una sala de exposiciones.

La vicepresidenta de la Junta, la zamorana Isabel Blanco (tercera por la derecha) durante los X Premios Juventud Castilla y León del Consejo de la Juventud. / Cedida

En estos momentos, la Junta está acometiendo la remodelación y transformación energética del albergue juvenil Arbejal, ubicado en Cervera de Pisuerga por importe de 1,2 millones de euros y la modernización del Fernán González de Miranda de Ebro con 575.000 euros. También se han acometido actuaciones en las residencias Gil de Siloé (Burgos), Doña Sancha (León), Doña Urraca (Zamora), Emperador Teodosio (Segovia) y Castilla (Palencia).

En esta línea, la vicepresidenta ha recordado que en la Comunidad hay alrededor de 1.500 asociaciones juveniles, las cuales tienen a su disposición de manera gratuita los albergues de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para realizar sus actividades.

Ayudas al alquiler

Durante la clausura de la gala de los X Premios Juventud Castilla y León que organiza el Consejo de la Juventud autonómico, la también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades reivindicó los "resultados importantes" de las políticas impulsadas por el Ejecutivo autonómico para favorecer el acceso a la vivienda, especialmente entre los más jóvenes. Como dato, de los 21.006 beneficiarios totales de las ayudas al alquiler otorgadas por el Ejecutivo autonómico, 6.280 son menores de 36 años, uno de cada tres.

Estas ayudas al alquiler, cuya última convocatoria se publicó recientemente, forman parte del Pacto por las Familias de Castilla y León, suscrito por el presidente de la Junta con 45 entidades del Tercer Sector. La mayoría de los 48,9 millones de euros con los que se financian estas subvenciones los aporta la Comunidad autónoma, mientras que 15,5 millones llegan desde el Estado. De media, estas ayudas cubren el 50 % de la mensualidad —unos 2.500 euros anuales— de todos los beneficiarios, pero, si se analizan únicamente las concedidas a los jóvenes, estas oscilan entre el 60 % y el 75 % del alquiler si estos residen en el medio rural. Estas subvenciones corresponden al periodo subvencionable de todo 2024 y se han resuelto durante este ejercicio.

Adicionalmente, la consejera ha explicado que la Junta se encuentra en proceso de construcción y rehabilitación de más de 3.000 viviendas, que se pondrán, con bonificaciones, a disposición de los jóvenes tanto para la venta como para el alquiler. Se trata de un total de 130 promociones pertenecientes al Plan de vivienda joven ‘Tuya’.

X Premios Juventud Castilla y León

Durante la clausura de la gala de los X Premios Juventud Castilla y León, que organiza el Consejo de la Juventud autonómico, Isabel Blanco ha manifestado que estos apoyos son esenciales para que este colectivo pueda comenzar su proyecto de vida en su propia tierra, lo cual es, a su vez, crucial para fijar población en la Comunidad.

Isabel Blanco también mostraba su satisfacción por sumarse a un acto de reconocimiento tanto de los que trabajan por un mejor futuro para la juventud como de la propia juventud de Castilla y León, la cual es solidaria, participativa y está plenamente comprometida con la sociedad. También ha felicitado a los galardonados: Mayte Gómez, de Mensajeros de la Paz, por su trabajo desinteresado; Luis Manuel González, tras toda una vida en este ámbito; los consejos de la juventud de Extremadura, País Vasco y Canarias, que son ejemplos de asociacionismo y defensa de los valores de la juventud; Julio César Izquierdo, locutor de radio, escritor y comprometido con el colectivo; y Víctor Pérez, a quien la vicepresidenta se ha referido como la verdadera imagen de los jóvenes de Castilla y León, que crea contenido en redes sociales sobre estrategias y necesidades en el mundo educativo.

La también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha aprovechado la ocasión para agradecer el trabajo de la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, Sandra Ámez, ya que su mandato al frente de la entidad regional concluye en esta entrega de premios.