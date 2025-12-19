Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras del Museo de Semana Santa de ZamoraPrisión sin fianza empresario de SanabriaPatrullas vecinales en San CristóbalAcuerdo Policía Municipal y Ayuntamiento de ZamoraComprobar Lotería Navidad
instagramlinkedin

Zamora y Argentina estrechan lazos en la entronización de la Virgen de la Bandera de Fermoselle en Buenos Aires

Se celebró el 17 de diciembre en la parroquia de Nuestra Señora de Montserrat

VÍDEO | Entronización de la Virgen de la Bandera de Fermoselle en Buenos Aires

VÍDEO | Entronización de la Virgen de la Bandera de Fermoselle en Buenos Aires

Cedido

F. E.

El 17 de diciembre, Zamora y Buenos Aires se hermanaron con motivo de la entronización de la imagen de la Virgen de la Bandera, patrona de Fermoselle, que tuvo lugar en la parroquia de Nuestra Señora de Montserrat en la capital de Argentina.

GALERÍA | Entronización de la Virgen de la Bandera de Fermoselle en Buenos Aires

GALERÍA | Entronización de la Virgen de la Bandera de Fermoselle en Buenos Aires

Ver galería

GALERÍA | Entronización de la Virgen de la Bandera de Fermoselle en Buenos Aires / Cedidas

La celebración contó con la presencia de varios zamoranos, que portaron las banderas de Zamora y España, junto a la albiceleste y la bonaerense, en una cita cargada de emoción.

El zamorano Luis Antonio Pedraza, especializado en flauta y tamboril, puso la nota musical en una ceremonia auspiciada por la Diputación de Zamora y el Centro Zamorano de Buenos Aires.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un pueblo de Zamora acogerá un matadero de ranas 'único en el mundo
  2. ¿Nuevo atractivo turístico en Zamora? Una pareja de Torres del Carrizal emprende y apuesta por la trufa
  3. Medio Ambiente da luz verde a la planta de biometano en El Cubo del Vino
  4. Junta y Opas apremian al Gobierno a que "haga los deberes" para agilizar el control del lobo en Castilla y León
  5. El porcino zamorano acusa el golpe de la PPA: 'La carne de cerdo es segura, no nos abandonen
  6. El Ayuntamiento de Molezuelas acumula 18 denuncias contra un ganadero por dejar las vacas sueltas
  7. El pueblo de Zamora cuyos vecinos se juntaron (y se endeudaron) para trabajar sus propias tierras: historia de la dehesa El Casal
  8. El traslado de tres monjas dejará sin actos religiosos a decenas de pueblos en esta comarca zamorana

Zamora y Argentina estrechan lazos en la entronización de la Virgen de la Bandera de Fermoselle en Buenos Aires

Zamora y Argentina estrechan lazos en la entronización de la Virgen de la Bandera de Fermoselle en Buenos Aires

Toques y repiques en el encuentro anual de la Asociación de Campaneros de Zamora

Toques y repiques en el encuentro anual de la Asociación de Campaneros de Zamora

Cuidado si vas a coger el coche: alerta en Sanabria por nevadas

Cuidado si vas a coger el coche: alerta en Sanabria por nevadas

El archivo de la Diputación de Zamora, el Consorcio de Fomento Musical y Servicios Sociales, al Tránsito en enero

El archivo de la Diputación de Zamora, el Consorcio de Fomento Musical y Servicios Sociales, al Tránsito en enero

Prisión sin fianza para un empresario de Sanabria por presunta agresión sexual

Prisión sin fianza para un empresario de Sanabria por presunta agresión sexual

Sacyl adjudica 96 plazas del concurso de traslados para Zamora

Sacyl adjudica 96 plazas del concurso de traslados para Zamora

La formación de productores y técnicos, clave para el despegue del sector de la castaña en Zamora

La formación de productores y técnicos, clave para el despegue del sector de la castaña en Zamora

Sanabria recoge firmas para que las hermanas del Amor de Dios se queden en la comarca: "Nos ayudan en todo"

Tracking Pixel Contents