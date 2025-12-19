Zamora y Argentina estrechan lazos en la entronización de la Virgen de la Bandera de Fermoselle en Buenos Aires
Se celebró el 17 de diciembre en la parroquia de Nuestra Señora de Montserrat
F. E.
El 17 de diciembre, Zamora y Buenos Aires se hermanaron con motivo de la entronización de la imagen de la Virgen de la Bandera, patrona de Fermoselle, que tuvo lugar en la parroquia de Nuestra Señora de Montserrat en la capital de Argentina.
La celebración contó con la presencia de varios zamoranos, que portaron las banderas de Zamora y España, junto a la albiceleste y la bonaerense, en una cita cargada de emoción.
El zamorano Luis Antonio Pedraza, especializado en flauta y tamboril, puso la nota musical en una ceremonia auspiciada por la Diputación de Zamora y el Centro Zamorano de Buenos Aires.
