Toques y repiques en el encuentro anual de la Asociación de Campaneros de Zamora
Para el evento, que tendrá lugar este sábado 20 de diciembre en Ricobayo de Alba, se ha organizado un variado programa de actividades
Ricobayo de Alba acogerá este sábado 20 de diciembre el encuentro de campaneros de fin de año con un programa repleto de actividades que contribuirán a divulgar una tradición muy arraigada en la provincia.
El encuentro será inaugurado a las 10.30 horas con la concentración de los campaneros participantes en la Plaza Mayor del pueblo, que dará paso a un pasacalles con repique de campanas.
Una hora más tarde se celebrará la exhibición de los diferentes toques y repiques de campanas en el campanario de la iglesia y con las campanas móviles en el entorno del templo, exhibición que ofrecerán los integrantes de la Asociación Cultural de Campaneros Zamoranos.
A partir de las 13.00 horas, los participantes asistirán a una misa oficiada por el párroco, José Manuel Rubio, y cantada por el coro de la localidad. El encuentro proseguirá a las 14.00 horas con una invitación a pastas, refrescos y limonada a los asistentes, degustación que será amenizada con música tradicional.
El evento será clausurado con una comida de hermandad, durante la que se celebrarán sorteos y se repartirán regalos entre los participantes.
La Asociación Cultural de Campaneros Zamoranos organiza el encuentro de fin de año, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Muelas del Pan y de la parroquia de Santa Eulalia de Ricobayo de Alba. n
Suscríbete para seguir leyendo
- Un pueblo de Zamora acogerá un matadero de ranas 'único en el mundo
- ¿Nuevo atractivo turístico en Zamora? Una pareja de Torres del Carrizal emprende y apuesta por la trufa
- Medio Ambiente da luz verde a la planta de biometano en El Cubo del Vino
- Junta y Opas apremian al Gobierno a que "haga los deberes" para agilizar el control del lobo en Castilla y León
- El porcino zamorano acusa el golpe de la PPA: 'La carne de cerdo es segura, no nos abandonen
- El Ayuntamiento de Molezuelas acumula 18 denuncias contra un ganadero por dejar las vacas sueltas
- El pueblo de Zamora cuyos vecinos se juntaron (y se endeudaron) para trabajar sus propias tierras: historia de la dehesa El Casal
- El traslado de tres monjas dejará sin actos religiosos a decenas de pueblos en esta comarca zamorana