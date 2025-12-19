Toques y repiques en el encuentro anual de la Asociación de Campaneros de Zamora

Ricobayo de Alba acogerá este sábado 20 de diciembre el encuentro de campaneros de fin de año con un programa repleto de actividades que contribuirán a divulgar una tradición muy arraigada en la provincia.

El encuentro será inaugurado a las 10.30 horas con la concentración de los campaneros participantes en la Plaza Mayor del pueblo, que dará paso a un pasacalles con repique de campanas.

Una hora más tarde se celebrará la exhibición de los diferentes toques y repiques de campanas en el campanario de la iglesia y con las campanas móviles en el entorno del templo, exhibición que ofrecerán los integrantes de la Asociación Cultural de Campaneros Zamoranos.

A partir de las 13.00 horas, los participantes asistirán a una misa oficiada por el párroco, José Manuel Rubio, y cantada por el coro de la localidad. El encuentro proseguirá a las 14.00 horas con una invitación a pastas, refrescos y limonada a los asistentes, degustación que será amenizada con música tradicional.

El evento será clausurado con una comida de hermandad, durante la que se celebrarán sorteos y se repartirán regalos entre los participantes.

La Asociación Cultural de Campaneros Zamoranos organiza el encuentro de fin de año, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Muelas del Pan y de la parroquia de Santa Eulalia de Ricobayo de Alba. n