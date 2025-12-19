Sanabria recogen firmas para que las hermanas del Amor de Dios se queden en la comarca: "Escuchan nuestros problemas y nos ayudan en todo"

El inesperado traslado de las hermanas de la Congregación del Amor de Dios de Puebla ha despertado apoyo y una campaña de firmas de los feligreses de diferentes parroquias de la comarca para evitar el traslado y el cierre de la Congregación sanabresa. Los firmantes piden a la Congregación y a las instituciones eclesiales, tanto a nivel arciprestal como de la Diócesis de Astorga, "que realicen cuantas gestiones sean necesarias para mantener abierta la Casa del Amor de Dios".

El escrito de apoyo recoge el agradecimiento a las hermanas Pilar, Isabel y Carmen "a la hermandad del Amor de Dios por su dedicación, su cercanía, su ayuda durante más de 70 años en esta tierra".

Sobre su presencia "estamos siguiendo el ejemplo que, a través de las hermanas, nos dio el padre Mariano Usera (fundador de la orden) y, pensando en él, queremos luchar por seguir en Sanabria, donde él trabajó y donde quedó grabado su testimonio de vida".

La labor de las hermanas de la Congregación "en necesaria en estos tiempos, porque la evangelización no es solamente cosa de tierras lejanas, sino también de zonas con población envejecida y aislada, que ven en nuestras queridas monjas una ayuda y un estímulo".

Las hermanas del Amor de Dios en Sanabria. | A. S.

Para los fieles "también es evangelizar, el acudir cada semana a aquellas poblaciones que no tienen otro modo de socializar, que necesitan sentirse parte de la Iglesia, que sepan que no están abandonados en medio de un frío invierno".

Los firmantes señalan que "es tan importante" el trabajo que hacen sor Isabel, sor Pilar y sor Carmen "que va más allá de una labor pastoral. Se han convertido en asistentes sociales, escuchan los problemas de ancianos, enfermos, necesitados, etc. y ayudan en todo". El escrito termina recordando con absoluta seguridad que "Mariano Usera nunca abandonaría su querida Sanabria sin luchar".