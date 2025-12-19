El puente que vertebra este pueblo de Aliste se hunde parcialmente tras los incendios del verano

El "Puente de las Horretinas", uno de los viaductos que vertebran el extenso territorio de Valer de Aliste dando paso a los vecinos hacia sus campos de riberas, sierras y llanuras, situado sobre las aguas del río Frío, se ha venido abajo durante el pasado temporal a causa del grave deterioro sufrido con el paso de los efectivos terrestres del operativo de tierra que participaron en la extinción del incendio originado en Puercas del 12 y el 13 de agosto.

La utilización del puente de "Las Horretinas" y del "Pozo el Picaño" estuvo más que justificado por parte de los medios terrestres en el momento crítico en que el fuego que, procedente de Puercas había avanzado por la Sierra hacia Riofrío, Sarracín y Bercianos, con el cambio del viento comenzó a retroceder amenazando el casco urbano de Valer: logrando ser sofocado a tiempo.

Dentro de la gravedad de la situación ha habido suerte pues de haberse roto cuando pasaba sobre él algún vehículo ligero o pesado podría haber ocurrido una auténtica desgracia personal pues la gran plancha de hormigón armado que se ha hundido, partiéndose por la mitad, corresponde al tramo central y más alto sobre el propio cauce del río. Aparte que al hundirse solo la mitad de la calzada por cuestión de lógica el vehículo habría volcado antes de precipitarse al vacío.

Cintas de seguridad prohíben el paso de los vecinos por el puente hundido. / Ch. S.

El Ayuntamiento de Gallegos del Río, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Pascual Blanco Martín, junto con la alcaldesa pedánea de Valer, Ester Rivera Blanco ya han comunicado a los organismos correspondientes el desprendimiento del puente que ahora, al estar caído, puede hacer de balsa y originar que en algunas de las crecidas habituales del otoño y del invierno se atraviese algún árbol de los quemados en el incendio y las aguas arrastren el viaducto en su totalidad. En ese tramo el fuego arrasó toda la ribera y muchos de los alisos secos serán arrastrados por el río.

Se trata de un puente vital para el pueblo de Valer de Aliste dado que a través de él se accede hacia el manantial, el pozo de sondeo y el depósito general que abastecen a la localidad. Por los motivos expuestos, los vecinos han solicitado una reconstrucción con carácter de máxima urgencia.

Valer de Aliste es el pueblo con más ríos de la provincia de Zamora ya que vertebran su término cuatro: Aliste, Frío, Espinoso y Cebal. En el caso de este último pasa bordeando el término en el paraje de "El Rodillón" (prado del Tío Francisco Ferreras y fundales de Justa Baz Gallego y Sebastián Baz Casado) de "La Aguilera", donde confluyen los términos de Valer, Flores y Fradellos.

El puente "Las Horretinas" sobre el río Frío que conecta Valer con parajes naturales. / Ch. S.

El más importante y caudaloso es el Frío que tras nacer en la "Fuente de Moya Pan" en la Sierra de la Culebra y pasar por Sarracín entra en el término de Valer por "Los Bodonicos" (Raya con Riofrío) con un recorrido de 6 kilómetros hasta "El Rebollar" (salida hacia Gallegos del Río). Ello trajo consigo que históricamente los vecinos hubieran de levantar hasta tres puentes diferentes para el paso antaño de carros (camino de rodera) y otros cuatro de "Herradura" (animales y personas).

Historia

El Frío parte en dos el núcleo urbano con lo cual durante siglos el puente más importante fue el de la "Vereda Real de Galicia" con pilastras de piedra y plataforma de vigas, ramas y tierra. En el año 1961, siendo alcalde Victoriano Santos, y gobernador Civil, Juan Murillo de Valdivia, fue sustituido por el actual "Puente de Piedra" que da paso a la travesía de la carretera ZA-P-1405 de Zamora hasta Mahíde por la calle principal del pueblo: "La Vereda".

Hacia el norte (Riofrío) vertebra el territorio el camino de "María Carrera", margen izquierda del río Frío, hasta bajar a la ribera donde, llegando al "Pozo del Picaño" un puente de piedra da paso hacia "La Cañada", margen derecha.

Continua la senda y un kilómetro aguas arriba se sitúa el puente "Las Horretinas" que vuelve a cruzar hacia la izquierda para acceder a los parajes de Valdecorzas, Valdefruela, Valdedefrolina (donde está el depósito de almacenamiento y distribución de agua y el nuevo pozo de sondeo de emergencias) y "Retalagua "donde se encuentra el acuífero (manantial) que abastece al pueblo desde 1978. A parte, por él hay que pasar hacia el "Molino de la Raya" y al antiguo camino por "Camarzana" y "La Sierra" de Valer a Abejera.

La Junta de Castilla y León ha actuado con celeridad en septiembre, octubre y noviembre para solventar con acierto los problemas originados por el fuego en lo que respecta a la red de abastecimiento de agua. Ahora la administración que corresponda deberá reconstruir el puente.