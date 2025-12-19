Prisión sin fianza para un empresario de Sanabria por presunta agresión sexual
El Juzgado de Puebla adopta la decisión tras escuchar el testimonio de la víctima
A. S.
El Juzgado de Instrucción de Puebla de Sanabria ha ordenado el ingreso en prisión sin fianza para un conocido empresario de construcción, J.M. A, por un presunto delito de agresión sexual.
El empresario ingresaba en prisión este jueves tras su citación en el Juzgado de Instrucción.
La jueza titular ha considerado la credibilidad del testimonio de la víctima que declaró este jueves, aunque la denuncia ya se interpuso semanas atrás, cuando ocurrieron los hechos.
Al parecer la presunta agresión se produjo cuando circulaban por la carretera de Braganza.
El abogado del empresario señaló que presentará recursos contra el auto de prisión y por la competencia jurisdiccional, ya que los hechos se produjeron en Portugal.
La Guardia Civil procedía con anterioridad a la retirada de las armas de caza de la vivienda del denunciado.
