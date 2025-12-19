Así es el presupuesto de Muelas del Pan, un municipio capaz de gestionar un millón de euros

El Ayuntamiento de Muelas del Pan (Cerezal de Aliste, Ricobayo de Alba y Villaflor) contará para el próximo ejercicio de 2026 con un presupuesto general de 1.080.108 euros, coincidente en ingresos y en gastos de acuerdo con el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuyo objetivo se centrará en mejorar la calidad de vida en los cuatro pueblos del municipio mediante el mantenimiento y mejora de infraestructuras y servicios.

Así lo aprobó la Corporación Municipal en el transcurso del último pleno ordinario del año con los votos a favor de los tres ediles del Partido Popular presentes, Luis Alberto Miguel (alcalde), José Manuel Martínez y Eloy Funcia. No pudo asistir por causas justificadas el edil popular Andrés Barroso Lorenzo.

Por Zamora Sí, el edil José Ángel Vaquero justificó su abstención en los presupuestos "al no haber podido estudiarlos", a la vez que rogaba que se entregará la documentación con mayor margen. En contra votaban el representante de Vox, José Román Degüello, y el no adscrito (antes de Zamora Sí), Benjamín Lorenzo.

Las arcas municipales recibirán su mayor inyección económica a través de los impuestos directos con un total de 466.627 euros. Las transferencias corrientes de otras administraciones públicas como el Estado, Junta de Castilla y León y Diputación de Zamora se prevé que aporten 284.774 euros. En tercer lugar, se situarán los ingresos patrimoniales con 153.800 euros. Las partidas más bajas serán las de tasas con 75.213 euros y la de transferencias de capital con 69.692 euros.

Tractor pasando por un camino rural asfaltado del municipio. | CH. S.

En inversiones, los bienes corrientes y servicios se llevarán un total de 563.448 euros. En segundo lugar, estarán los gastos de personal con 346.859 euros. Las inversiones reales ascenderán a 113.500 euros, completando el gasto los 55.300 euros destinados a las transferencias corrientes y los mil para fondo de contingencia e imprevistos.

Sede del Club de Jubilados

La corporación municipal, por unanimidad aprobó la cesión gratuita, por un periodo de diez años, más concretamente hasta finales del año 2035, de un edificio urbano de titularidad pública en la parte alta del pueblo para su uso como sede social a la Asociación del Club de Jubilados "San Roque", presidida por María Ángeles Barrios.

La cesión será de uso compartido con cualquier actividad que organice o disponga el Ayuntamiento de Muelas del Pan en dicho local, con la única obligación de comunicarlo de manera anticipada mediante el medio que considere más adecuado. Cualquier obra o instalación deberá contar con la previa autorización municipal. No podrán desarrollarse en el local actividades o actos que no tengan acomodo con los fines de la asociación adjudicataria previstas en sus estatutos.

Limpieza de solares

Por otro lado se dio luz verde a la aprobación inicial de la nueva ordenanza no fiscal reguladora de la limpieza de terrenos y solares en suelo urbano, urbanizable y rústico, cuyo objetivo será regular las actividades y los comportamientos de los administrados relativas al necesario cuidado medioambiental y sanitario de los terrenos sitos en el término municipal al objeto de conseguir un adecuado estado de limpieza y conservación de las fincas y reducir el riesgo tanto de producción como de propagación de los incendios.

A efectos de intervención en suelo rústico se limita la misma en todo aquel donde tenga lugar cualquier actividad agropecuaria, al ser directamente incompatible con la producción agrícola y ganadera. La limpieza y desbroce en estos terrenos se tendrá que adaptar a sus ciclos de cultivo, barbecho y pasto, sin perjuicio de que la recogida de residuos y vertidos será exigible en todo momento. En todo caso la intervención en un monte o en la franja de 400 metros que lo rodea habrá de realizarse con sujeción a las normas que estipula la Junta de Castilla y León.

En el turno de ruegos y preguntas, Jesús Losada preguntó: "¿Cómo está el tema de los cajeros automáticos para mitigar la brecha digital en el mundo rural para las personas mayores?". Luis Alberto Miguel comentaba que el proyecto está impulsándolo la Diputación de Zamora. Antaño tuvieron oficinas en Muelas Caja España y Caja Rural, ahora cerradas.

Por su parte, José Román Argüello propuso que en las próximas fiestas de Muelas del Pan se estudie la posibilidad de proyectar los documentales que en su día hizo José López Heptener, durante la construcción del Salto de Ricobayo, por considerar que puede ser de interés para los vecinos. José Manuel Martínez, concejal de Cultura y Fiestas, le comentó que le parecía buena idea y que "se procurará tenerlo en cuenta para los festejos de Santiago Apóstol de 2026".

Sobre la posibilidad de trasladar la guardería infantil para niños menores de tres años al colegio comarcal de educación infantil y primaria "Viriato", se aclaró que ya se intentó hace varios años y no lo permitió la Dirección Provincial de Educación en Zamora.

Con vistas a 2026, una de las principales actuaciones previstas será la adecuación y mejora con una nueva capa de rodadura de aglomerado en caliente del camino rural asfaltado que une la Nacional 122 (Muelas del Pan) con Almendra en el tramo que discurre por el término moleño a petición del Ayuntamiento. Las obras serán afrontadas por la Diputación Provincial de Zamora dentro del servicio de mantenimiento de caminos municipales asfaltados en el que se invertirán alrededor de 7 millones de euros.