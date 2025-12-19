Miranda do Douro, Tierra de la Navidad en la Raya hispanolusa

Miranda do Douro, ciudad y concelho fronterizos con la provincia de Zamora (comarcas de Aliste y Sayago), se convierte con su "Tierra Natal" en la capital de la Navidad en la Raya de España y Portugal con un amplio, magnífico y variado programa de actividades que, como ya es habitual cada año, atraerán la presencia de miles de zamoranos y trasmontanos.

La patria del "Menino Jesús de la Cartolinha" se vuelve a impregnar hasta el día 6 de enero de la magia navideña en estado puro posicionándose como el lugar ideal donde poder disfrutar, ya sea solo, con allegados o en familia, con una encantadora "Tierra de Navidad" donde conviven las tradiciones transfronterizas de estas fechas de Pascuas Navideñas en un entorno mágico y acogedor donde también podremos disfrutar de la insigne historia y de una gastronomía mirandesa pródiga en colores, olores y sabores, además del rico patrimonio material e inmaterial de Miranda do Douro.

Para un medio rural zamorano y trasmontano, de pueblos y gentes acogedoras, situado lejos de las grandes urbes y de las estaciones de esquí de España y Portugal fuera del alcance de los rayanos, la Pista de Hielo de Miranda do Douro, gratuita, regresa para proporcionar a los españoles y portugueses de uno y otro lado de La Raya momentos de diversión y aventura para toda la familia. A ella se une la carpa dedicada a los más pequeños que será el lugar donde la fantasía cobrará vida con hinchables y con la acogedora Casa de Papa Noel.

Calles iluminadas con una espectacular decoración navideña creando un escenario mágico para hacer las delicias de niños, jóvenes y mayores, donde Papa Noel estará presente para repartir alegría y sonrisas. Y para los que gusten de viajar allí estará el Tren de la Navidad que llevará a los visitantes a pasear por la ciudad iluminada en un espacio de pura magia.

Las ancestrales danzas guerreras de "La Raya" cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos, que se perdieron en Aliste, pero siguen vivas en el Planalto Mirandés, serán unas de las grandes protagonistas listas para cautivarnos con las actuaciones de los Pauliteiros y Pauliteiras de Miranda gracias a los grupos de Frauga, Malhadas, Sao Martinho de Angueira y Sendim.

Programa oficial de actos: días y hora de España

La Cámara Municipal del Concelho de Miranda do Douro se meterá hoy viernes a corazón abierto en las Pascuas Navideñas, a las 12 de la mañana, con la animación y presentación del programa de actos de Tierra Natal (Tierra de Navidad) para que todos los españoles y portugueses y gentes de otros países puedan estar al tanto de cada evento y sus horarios para participar en ellos.

Los espectáculos y actos diurnos y nocturnos de calle serán los grandes protagonistas cada jornada navideña y que mejor manera para comenzar las fiestas la arruada que comenzará a las 16 horas de la mano del grupo Zanquietos de la Agrupación de Escuelas de Miranda do Douro.

Mañana sábado, 21 de diciembre, a las 16 horas, Parada de Natal y a las 17.30 horas concierto “Tierra Natal”. Por la noche, a las 21 horas, nuevo concierto de Navidad a cargo de la Banda Filarmónica Mirandesa. Llegados al 21, domingo, el grupo de Pauliteiros de Miranda, de Frauga, serán los encargados de sembrar las animación, música, danzas y tradiciones multicolores las calles de la histórica Miranda do Douro. La arruada del 22, lunes, correrá a cargo de la Banda Filarmónica Mirandesa a partir de las 16 horas.

El grupo de Pauliteiras de Miranda, de Malhadas, serán los encargados de animar las fiesta el 23, martes, a las 16 horas. El 24, miércoles, coincidiendo con Nochebuena, a las 17 horas, llegada de los carros de leña a Miranda do Douro traídos por los mozos solteros de la ciudad. A lo largo de los días 26, 27 y 28 cita obligada con el Festival Geada.

El Miniauditorio de Miranda acogerá el viernes 26 de diciembre de 17 a 22 horas el Festival "Canciones para Cantar" y Concierto Disney. La Feria en la Plaza será la protagonista mercantil para el 27 sábado a partir de las 16 horas. La animación callejera correrá a cargo del grupo de Pauliteiras de Miranda de Sao Martinho de Angueira.

Llegados a enero, el día 3, sábado, "Parada de Reis": a las 17.30 horas Concierto de Reyes Tierra Natal y a las 22 horas Concierto de Año Nuevo. Cita el 4 de enero a las 16 horas con el grupo de Pauliteiros de Miranda de Sendim. Para finalizar el día 10 de enero, a las 21 horas, encuentro de "Cantares de los Reyes Tierra Natal".

Si eres español o portugués, zamorano o trasmontano, ciudadano del mundo y te encanta y adoras la Navidad te esperamos en Miranda do Douro con tu familia y tus amigos para que te dejes envolver por el encanto de nuestra Tierra de Navidad que promete calentar los corazones y celebrar la magia navideña como nunca: "Te esperamos en Tierra Natal. Bienvenido a Miranda do Douro".