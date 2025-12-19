Helena Barril, presidenta de la Cámara Municipal de Miranda do Douro: "Miranda convida a todos los zamoranos a compartir nuestra Navidad"

Tierras de frontera, Miranda do Douro como concelho y como ciudad, es un paraíso de la cultura y las tradiciones hispanolusas en su estado puro.

Así es. Tenemos la suerte de vivir en un municipio único, donde la historia se entrelaza con el alma de nuestros pueblos. Somos herederos de una rica identidad compuesta por tradiciones centenarias y una lengua exclusivamente nuestra, la mirandesa. Para mantener vivo este legado, diversas instituciones, como el Ayuntamiento, el Instituto de la Lengua Mirandesa, escuelas y asociaciones culturales locales, han trabajado y trabajamos arduamente para preservarlo y potenciarlo. El impacto de este esfuerzo es visible: cada año, el número de estudiantes en la lengua mirandesa sigue creciendo, lo cual refleja el interés de las nuevas generaciones en mantener viva la herencia que las define.

Los mirandeses tienen auténticas joyas etnográficas: vivir el presente sin olvidar el pasado.

La cultura de Miranda do Douro, en sus múltiples y variadas expresiones, es motivo de un gran orgullo. Las danzas rituales de los Pauliteiros de Miranda en las fiestas tradicionales de Miranda do Douro, declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial, son un ejemplo vivo de la fuerza y belleza de nuestras tradiciones. Nuestra emblemática Capa de Honras Mirandesa es también un símbolo de la resiliencia del concelho y ciudad de Miranda do Douro.

Llegando el solsticio de invierno regresan los rituales y las tradiciones.

La Navidad es un tiempo de ilusión, un tiempo que nos invita a reencontrar los valores de la cercanía, la solidaridad y la dedicación al prójimo. Es una época en la que estamos llamados a vivir con mayor atención a los demás, a compartir y a disfrutar de la vida en plenitud, fortaleciendo lazos y renovando esperanzas. Unas fechas muy especiales para vivir y disfrutar en familia que queremos vengan a compartir con nosotros todos los españoles y portugueses. Invitamos a todos los zamoranos a venir a disfrutar de la Navidad en Miranda.

Variedad y calidad: las alternativas culturales y festivas son muchas.

En Miranda do Douro, esta época se vuelve aún más especial porque, en tres de nuestras aldeas, se viven las ancestrales fiestas del solsticio de invierno, una de las manifestaciones culturales más destacadas de la Meseta Mirandesa, que nos transportan a las raíces más profundas de nuestra identidad y refuerzan nuestro apego a la tierra. El día de Santa Lucía en Sao Pedro da Silva salen a la calle El Bielho i la Galdrapa; el 28 de diciembre en Constantim, en la Fiesta de São João dos Moços salen El Carocho i la Bielha; y el 1 de enero en Vila Chã saldrán, en la Fiesta do Menino, La Bielha i los dançadores.

Uno de los grandes atractivos se da en la tarde del 24 de diciembre.

Efectivamente. La vivencia de la Navidad está marcada también por las Hogueras del Gallo (Fogueiras do Galo), una tradición profundamente arraigada, encendida en todas las aldeas del municipio y también en la ciudad de Miranda do Douro. El día 24 de diciembre, los muchachos solteros van a por leña al monte y la conducen hasta la ciudad en carros de madera, guiados por ellos mismos, en un ritual comunitario que simboliza la unión, el compartir y la continuidad de las tradiciones, reuniendo a la comunidad en torno al fuego justo antes de la tradicional Misa del Gallo.

¿Cómo se despide el año en las tierras mirandesas?

El día 31 de diciembre se mantiene viva la tradición de la Quema del Año Viejo (Queima do Ano Velho), una procesión por las calles de la ciudad que culmina, a medianoche, con la quema de un muñeco que simboliza todo lo menos bueno que queda en el año que termina, abriendo camino a un nuevo año con esperanza renovada.

¿Qué diría a los zamoranos y muy en particular a los rayanos de Aliste y Sayago?

Que se preparen para vivir una Navidad memorable en Miranda do Douro. Traigan a su familia y amigos y déjense envolver por el encanto de este evento que promete calentar corazones y celebrar la magia navideña como nunca. Este año, Miranda do Douro se vuelve a llenar de magia. Le esperamos en la Tierra Natal donde el espíritu navideño promete contagiar a todos aquellos que nos visiten con un encantador Tren de Navidad, que llevará a los visitantes a pasear por la ciudad iluminada, en un escenario de pura magia.