Formariz homenajea a Justo Alejo, "el poeta visionario", 90 años después de su nacimiento

Siempre apegado a sus raíces, la memoria a Justo Alejo (1935-1979) se evoca en la más estricta intimidad. "Le gustaba estar entre amigos y entre amigos va a estar". Quienes "realmente aprecian su poesía" se reunían ayer en la biblioteca municipal de Bermillo de Sayago para celebrar el 90 aniversario de su nacimiento a golpe de verso.

Bajo el título "Justo en su tierra", se dieron cita, entre otros, su hermana Fina Alejo –residente en Fuentespreadas–para recitar los primeros versos de su obra poética. Tras el primer homenaje impulsado en 2015 por el periodista y escritor José Martín Barrigós, la responsabilidad por mantener en la memoria el legado del poeta sayagués obligaba a no pasar por alto una fecha redonda. No en vano, fue él quien recuperó su figura dedicándole un capítulo en el libro "Mítico Sayago".

Versos "al alcance de todo el mundo" gracias a la donación que la Fundación Jorge Guillén hizo de sus obras completas. Solo en Bermillo, explica Barrigós, quienes deseen conocer más "tienen tres oportunidades de leerlo: en la biblioteca, en el colegio y en el instituto". Su fondo documental descansa desde 1995 en Valladolid, por expreso deseo de su viuda.

El recital poético rememoraba unos versos que evocan a la tierra en la que nació apostando por el dialecto autóctono en el que vino al mundo. Estampas "de la vida diaria" marcadas por la pobreza, el aislamiento, el trabajo incansable e incluso, la protesta por el aprovechamiento del Duero para impulsar una industria que "ya por entonces no dejaba nada aquí". Versos, siempre muy unidos no solo a la comarca, también a Zamora.

Homenaje en Formariz. | CEDIDA

Explica Barrigós que su obra poética está marcada por dos fases muy diferenciadas: una primera considerada de juventud, marcada por imitación de poesías de Bécquer y Gabriel y Galán, "poesías que el pueblo entiende". Fruto de sus reuniones con el grupo de intelectuales y artistas que frecuentaban la librería "Relieve", iría optando por un estilo más vanguardista de corte social. Su poesía tardía supuso un "anticipo del mundo moderno" en forma de confusión con la llegada de la publicidad y los eslóganes. "En ese sentido fue un poco visionario", concluye.

Íntimo fue también el homenaje en el espacio en el que el poeta eligió descansar: Formariz. Ante su tumba, Concha Pelayo, Marisa Pelayo, Manuel Ángel Delgado, Yasmina Platard, Graciela Pérez , Antonia Roy Vega y Miguel Herberg colgaron los poemas leídos de los matizos del lugar. "No digáis nada cuando me muera / ¡Llevadme al campo!", escribió en referencia a la localidad que ya ultima la constitución de la asociación cultural que llevará su nombre.