Cuidado si vas a coger el coche: alerta en Sanabria por nevadas

La lluvia sigue siendo protagonista en los últimos compases del otoño en la provincia de Zamora. Según las últimas predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el fin de semana estará pasado por agua, con probabilidades de entre el 90 y el 100 por cien en buena parte del sábado y el domingo.

A esta predicción de lluvia hay que sumarle temperaturas bajas, que no superarán los 9 grados el sábado y los 6 el domingo. Por si fuera poco, la Delegación del Gobierno de Castilla y León ha establecido la activación de la fase de alerta por nevadas del protocolo de coordinación de actuaciones ante situaciones meteorológicas extremas que puedan afectar a la red de carreteras del Estado.

En Zamora, la alerta está puesta en la comarca de Sanabria. El 20 de diciembre se esperan 10 centímetros de nieve por encima de los 900 metros de altitud. La alerta comienza a las 19.00 horas y su finalización no está determinada, a la espera de cómo evolucione la predicción meteorológica en las próximas horas.

El pasado 16 de diciembre se cortó la carretera ZA-103, que lleva a la Laguna de Peces, por primera vez esta temporada. Esta vía es uno de los "termómetros invernales" de Zamora cada invierno por sus constantes afecciones debido a la nieve, como también sucede con la ZA-P-2665 (carretera de Escuredo a Vizcodillo) o la ZA-102 (carretera de Porto).

Recomendaciones para conducir con nieve y hielo

La Dirección General de Tráfico (DGT) aconseja aumentar la concentración al volante ante la presencia de nieve y hielo en la carretera. Conducir en esta situación aumenta el riesgo debido a la baja adherencia de los neumáticos. Si puedes evitar desplazarte, evítalo; si no, sigue los siguientes consejos.

Si pisas una placa de hielo, levanta el pie del acelerador. No frenes hasta recuperar la adherencia y tampoco rectifiques la dirección del vehículo, ya que podrías perder el control. Al salir de la placa de hielo, procura que las ruedas estén rectas y luego corrige la trayectoria del coche con el volante.

Lo primero que debes hacer antes de emprender la marcha es reponer el líquido anticongelante para evitar averías por calentamiento. Una vez en carretera, aumenta la distancia de seguridad para aumentar el tiempo de reacción. También procura utilizar marchas largas para que el motor se revolucione menos; así reducirás el riesgo de patinar. Eso, en llano o en subida; en bajadas, mejor utilizar marchas cortas para aprovechar el freno de motor.