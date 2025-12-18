Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rihonor confinado en la iglesia por un simulacro

La Guardia Civil y La Guardia Nacional Republicana de Braganza ralizaron un doble ejercicio sobre el terreno que incluyó la búsqueda de una persona desaparecida

Así ha sido el simulacro de confinamiento por incendio en Rihonor

Así ha sido el simulacro de confinamiento por incendio en Rihonor / Cedida

Araceli Saavedra

Rihonor

Los vecinos de Rihonor de Castilla y de Rio de Onor de Portugal compartieron confinamiento en la iglesia del pueblo español, a causa de un incendio forestal que obligó a movilizar a más de un centenar de efectivos de emergencias. Ese fue el planteamiento del simulacro, junto con un ejercicio de búsqueda de una persona desaparecida, llevado a cabo por la Guardia Civil y La Guardia Nacional Republicana de Braganza este miércoles.

El dispositivo se completó con un centro de mando instalado en el pueblo portugués, en el entorno de campin luso, desde el que se coordinó todo el operativo, desde medios sanitarios, Protección Civil, Cruz Roja, bomberos voluntarios de Portugal y alcaldes de Pedralba de la Pradería y de la freguesia de Aveleda.

Los vecinos, en calidad de figurantes, fueron trasladados en grupos hasta el pueblo portugués, como parte del ejercicio, hasta un punto seguro y un punto de reunión en la plaza y el puente de piedra.

