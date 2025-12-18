El Paseo de los Arqueólogos: Rabanales homenajea con una calle a los profesionales de Castrum Zoelarum

La calle "Zamora" de Rabanales de Aliste pasa a denominarse oficialmente "Paseo de los Arqueólogos" en reconocimiento a los profesionales y voluntarios que a lo largo de los últimos siete años han desarrollado una ardua labor de investigación histórica en las excavaciones arqueológicas de El Castrico y del Castro de la Encarnación, dentro del proyecto Castrum Zoelarum que desarrolla la asociación científico cultural Zamora Protohistórica. Así lo aprobó la Corporación Municipal del Ayuntamiento por mayoría absoluta en el transcurso del último pleno del año. El alcalde, Santiago Moral, remarcó que los arqueólogos "están realizando una magnífica labor para conocer nuestro pasado".

El proyecto de investigación histórica Castrum Zoelarum, auspiciado por el Ayuntamiento de Rabanales de Aliste (Fradellos, Matellanes, Grisuela, Ufones y Mellanes), echaba a andar allá por el verano del año 2018 de la mano de la asociación científico cultural Zamora Protohistórica, entidad presidida por Óscar Rodríguez y que está desarrollando una intensa e incesante labor de indagación y divulgación que va dando resultados y cumpliendo sus objetivos, con el apoyo de la Fundación Fomento Hispania, de la Diputación de Zamora y de la Junta de Castilla y León.

Gracias a este proyecto ha sido posible, entre otras cosas, la creación y puesta en marcha del Museo de los Castros de Aliste, ubicado en el Centro de Interpretación de las Especies Micológicas de Rabanales, y la ruta epigráfica del yacimiento de El Castrico.

Se reconoce con este Paseo de los Arqueólogos la apuesta de Castrum Zoelarum, centrada en promocionar la investigación sobre el patrimonio arqueológico englobado en el termino municipal de Rabanales con vistas a apoyar los discursos de calidad y actuar como soporte de nuevas vías de promoción social, cultural y turística del enclave alistano con fuerte presencia del Imperio de Roma.

Grupo de arqueólogos voluntarios durante una de las campañas de excavación. / Ch. S.

Rabanales es uno de los municipios con más castros de España. El yacimiento más antiguo sería el del Prado los Follos de Fradellos con una cronología, no siendo segura, pero que parece apuntar al Calcolítico, entre los años 3.000 y 2.000 antes de Cristo, al final de la etapa de Bronce y a lo largo de la Edad del Hierro, que fue cuando comenzarían a aparecer los castros.

En el municipio están localizados los castros de El Castrico, San Juan, La Gallinera y La Luisa en Rabanales, La Encarnación en Mellanes, La Corona en Grisuela y El Castrico en la colina que separa los ríos Aliste (Valer) y el Cebal (Fradellos).

Es Castrum Zoelarum un armazón teórico y científico que acoge, explica y orienta sus actividades de investigación arqueológica planificadas entorno a fases plurianuales de trabajo que van desde la toma de datos menos intensa (prospección) y la más precisa (excavación), a su análisis y posterior publicación en los niveles académicos y populares difundiendo los conocimientos extraídos.

Un equipo técnico, el de Zamora Protohistórica, compuesto por profesionales de la arqueología en activo de primer nivel junto a personal de larga trayectoria de investigación fuera del ámbito universitario, con solvencia tanto en la organización de las intervenciones arqueológicas como en la interpretación de los resultados. Además, cuentan con el trabajo de voluntarios de todo el mundo y el aval científico y el soporte de la Universidad de Salamanca en el caso de los estudios de determinados materiales como la fauna y la flora halladas.

Castrum Zoelarum está ayudando a conocer el pasado desde la objetividad y así se sabe que los pobladores del Castro de la Encarnación de Mellanes se fueron hacia el siglo I después de Cristo a El Castrico de Rabanales, aunque allí se quedaron algunos hasta la Edad Media.

Yacimientos y restos arqueológicos identificados muestran una importante ocupación humana desde el periodo Calcolítico con un mayor incremento, al menos en cuanto al número de yacimientos, a priori, durante la Edad del Hierro y el periodo Romano.