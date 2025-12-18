¿Nuevo atractivo turístico en Zamora? Una pareja de Torres del Carrizal emprende y apuesta por la trufa

Disfrutar del trufiturismo con los cinco sentidos. Este es el objetivo de la nueva iniciativa ideada por Daniel Iglesias y Lorena Enríquez, que se pondrá en marcha el 21 de diciembre en Torres del Carrizal y con la que pretenden mostrar a los participantes cómo se cultiva la trufa, su consumo y conserva y, sobre todo, las curiosidades de un "diamante" gastronómico. Hace dos años, el matrimonio formado Iglesias y Enríquez decidió trasladarse de la capital zamorana a Torres del Carrizal, municipio en el que dispone de una parcela de cuatro hectáreas, en la que cultiva trufas. El interés que despierta el cultivo de la trufa motivó que la pareja se planteara conocer los detalles del trufiturismo, una actividad que, como apuntó Enríquez, ya está implantada en otras zonas como Soria.

Su curiosidad se ha plasmado ahora en una nueva iniciativa que permitirá dar respuesta al creciente interés por el cultivo de la trufa, además de impulsar en la provincia un sector que puede contribuir a dinamizar y a generar riqueza en el medio rural. Con estos mimbres, la pareja ha decidido poner en marcha una actividad de trufiturismo en Torres del Carrizal, durante la que los participantes recorrerán la parcela y conocerán cómo se cultiva la trufa o qué necesita la encina para poder recoger el "oro negro". La actividad concluirá con una cata de las trufas recolectadas, aunque si no es posible recoger ninguna los promotores aportarán ejemplares para que los participantes puedan conocer todas sus propiedades y disfrutar de su exquisito sabor, degustación que será maridada con productos de la tierra y vinos de la provincia.

Un guía de cuatro patas, el perro "Dólar", acompañará a los participantes en la ruta por la parcela para que, sobre el terreno, puedan comprobar su "forma de trabajar" a la hora de localizar trufas, que en terrenos como los cultivados por la pareja se pueden extraer. Y es que, como reconoce Enríquez, el terreno reúne las condiciones óptimas para el cultivo de la trufa, aunque previamente ha sido necesario realizar diversos estudios para que el terreno alcance el "nivel óptimo" en cuanto a los parámetros necesarios para favorecer el desarrollo del hongo.

Para ampliar su formación sobre el cultivo de trufa y poner en marcha la iniciativa de "Trufiturismo", Iglesias y Enríquez también han realizado numerosos viajes a Soria, aunque también han contado con la ayuda de la ingeniera y técnico de la Diputación de Zamora, Berta Martín. Desde el 21 de diciembre y hasta marzo, las personas interesadas en conocer cómo se cultiva la trufa podrán participar en la actividad de "Trufiturismo", fechas que no se han elegido al azar, ya que para que madure el cultivo es preciso que "haga frío". Además, la iniciativa ha sido concebida como una alternativa de ocio para toda la familia y para que, tanto adultos como niños, disfruten de "un día en el campo" y descubran el "tesoro" que se esconde a la sombra de las encinas disgregadas en la parcela ubicada en Torres del Carrizal.

Daniel Iglesias con el perro Dólar, recolector de trufas. / Cedida

Al margen de la actividad de "Trufiturismo", en un futuro, los promotores tienen previsto montar una empresa relacionada con el cultivo y lanzar al mercado productos impregnados de su intenso sabor, tales como queso o miel con trufa, para lo que tratarán de cerrar acuerdos y asociarse con pequeños productores de la provincia.

El cultivo de trufa se ha convertido en la "ilusión" de una pareja que se ha propuesto "compartirla" con niños y con mayores con visitas que arrancan el día 21 de diciembre, aunque también tiene previsto organizar recorridos a la parcela de encinas en los que participen escolares o asociaciones de diferentes pueblos de la provincia.

Tras la pista del "oro negro"

La iniciativa también permitirá a los participantes apreciar el sabor y las múltiples aplicaciones culinarias de la trufa, considerada un "diamante gastronómico" y que, a pesar de su elevado precio, tan solo es necesario aplicar una pequeña cantidad para hacer más sabrosas las recetas y que, incluso, se puede congelar. Las personas interesadas en participar en la iniciativa, que tiene un coste de 35 euros y que es gratuita para menores de 12 años, pueden inscribirse o recabar más información en el teléfono 648 64 30 44 o en el correo electrónico trufazatrufadezamora@gmail.com.